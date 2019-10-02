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11:41 02 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    مناورات أمريكية باستخدام صاروخ كروز المحظور وفق معاهدة الصواريخ

    خبير: الولايات المتحدة تهدف إلى تطويق روسيا بـ "شبكة نووية"

    © Photo/ DVIDS / Scott Howe
    رصد عسكري
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    قال نائب وزير الدفاع الأمريكي جون رود، إن البنتاغون ليس لديه خطط لنشر أسلحة نووية أمريكية في دول أخرى. ووفقا له، فإن واشنطن لا تنوي نشر صواريخها المتوسطة والقصيرة المدى في شبه الجزيرة الكورية.

    شكك العالم السياسي والخبير العسكري أندريه كوشكين في صدق ممثل وزارة الدفاع الأمريكية.

    خلال خطاب ألقاه في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية التابع لـ CSIS ، أولى نائب وزير الدفاع الأمريكي للشؤون السياسية جون رود الانتباه إلى انسحاب واشنطن من معاهدة الوقود النووي المشع (معاهدة القضاء على الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى). وأشار إلى أن الولايات المتحدة قبل عدة عقود سحبت أسلحة من شبه الجزيرة الكورية تم حظرها بموجب معاهدة الوقود النووي المشع، وأن البنتاغون ليس لديه موقف واضح بشأن إعادتها إلى المنطقة الآسيوية أو أي مكان آخر.

    وقال نائب وزير الدفاع: "ليست لدينا خطط محددة في الوقت الحالي لوضعها [الصواريخ] في أي مكان".

    من المهم أن نلاحظ أن مسؤولاً أمريكياً بارزاً صاغ بيانه بشكل مثير للاهتمام. ووفقا له، ليس لدى الولايات المتحدة خطط محددة لنشر أسلحة نووية أمريكية في دول أجنبية، ولكن فقط في الوقت الحالي. في المستقبل، قد تظهر، وعلى الأرجح أنها قيد التطوير بالفعل.

    تجدر الإشارة إلى أنه في وقت ما خدع ممثلو الغرب الرئيس السابق لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ميخائيل غورباتشوف، ووعدوا بأن الناتو لن يتوسع إلى أوروبا الشرقية. منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، تم  4 من 7 توسعات للتحالف. ضمت الكتلة العسكرية، التي كانت تضم 16 دولة عضوا، 13 دولة أخرى.

    وأشار الدكتور في العلوم السياسية، رئيس قسم العلوم السياسية وعلم الاجتماع، خبير في رابطة علماء السياسة العسكرية أندريه كوشكين، في مقابلة مع صحفي من "بوليت روسيي"، إلى أنه لا يمكن الوثوق بواشنطن. حسب الخبير، فإن الولايات المتحدة تريد بالتأكيد إلقاء "شبكة نووية" على روسيا.

    وأوضح الخبير: "بالتأكيد يمكننا أن نقول إن واشنطن ترغب في وضع أسلحة نووية بالقرب من حدودنا. ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار أن الأسلحة النووية الأمريكية موجودة بالفعل في أوروبا في ست دول غير نووية. تقريبا الآن يمكننا أن نقول أن الأسلحة النووية الأمريكية تقع بالقرب من حدودنا، على الرغم من أن هذا نسبي، لأن المسافة الدقيقة غير معروفة تمامًا. والمشكلة تكمن في أن الولايات المتحدة تسعى جاهدة لتطويق بمنصات إطلاق الصواريخ أراضي محيط الحدود الروسية بأكملها. "

    كما أكد العالم السياسي أن الدول ستستغل كل فرصة لتعزيز مواقعها الصاروخية بالقرب من حدود الاتحاد الروسي، وكذلك الصين. حسب أندريه كوشكين، فإن البنتاغون قد قام بالفعل بأمور مماثلة.

    وقال كوشكين: "عندما نشأ خلاف بين كوريا الشمالية والإدارة الحالية للرئيس ترامب، وضعت صواريخ ثاد في المنطقة الآسيوية، بالإضافة إلى عدد من الصواريخ في اليابان وجنوب جمهورية كوريا. لم تتم مناقشة، يجب القول إن الولايات المتحدة عززت مكونها الصاروخي على حدود الصين والاتحاد الروسي. أنا أكثر من متأكد من أنه في أول فرصة من هذا القبيل، ستستمر الولايات المتحدة في نشر قاذفات صواريخها على طول حدودنا وحدود الصين".

    وأشار المحلل إلى أن روسيا وحدها هي التي تستطيع وقف انتشار الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة النووية. لهذا، فإن العالم السياسي متأكد من أن موسكو بحاجة إلى البدء في إنشاء آليات ردع جديدة.

    انظر أيضا:

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    بوتين: إنشاء أسلحة قادرة على ضمان التوازن في العالم أصبح أحد نجاحات الصناعة النووية الروسية
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