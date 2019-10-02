يصل إلى أمريكا خلال 30 دقيقة...خصائص الصاروخ الباليستي الصيني الجديد

عرضت الصين في أكبر عرض عسكري في تاريخ البلاد بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، صواريخ باليستية عابرة للقارات "دونغ فينع-41".

هذا الصاروخ لديه أبعد مدى بين جميع الصواريخ الباليستية العابرة للقارات التي تعمل في الخارج، ويمكن أن يحمل ما يصل إلى 12 رأسًا حربيًا نوويًا حراريًا، وفقا لموقع "ميلاتري ووتش".

دي إف-41 قادر على المناورة بشكل جيد أثناء الرحلة. من المفترض أن يتراوح مداه بين 12 و 14 ألف كيلومتر.

في الغرب، يولون اهتمامًا خاصًا لحقيقة أن DF-41 قادر على الطيران من الصين إلى الولايات المتحدة في غضون 30 دقيقة فقط.

كما ذكرت سابقا مصادر أخرى، فإن طول الصاروخ 21 مترا، وقطر البدن يصل إلى 2.5 متر. يمكن أن يتم إطلاق الصاروخ من منصات متحركة أو ثابتة. ووفقا للتقارير، يجري حاليا تطوير نسخة السكك الحديدية لنظام الصواريخ DF-41.

وأضاف الموقع أنه في العرض، بالإضافة إلى DF-41، أظهرت الصين أيضًا صواريخ باليستية متوسطة المدى جديدة DF-17، طائرة مسيرة استطلاعية أسرع من الصوت WZ-8 وأحدث طائرة مسيرة هجومية GJ-11.