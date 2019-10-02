بعد تجريبها في ساحة القتال طائرات "أورلان 30" تصل إلى القوات الروسية

وتتلخص الوظيفة الأساسية لهذه الطائرة التي تحمل اسم "أورلان 30" في توجيه القذائف وقنابل الدقة العالية إلى أهداف محددة، وبإمكانها أن تساعد قاذفات القنابل على إصابة الأهداف بدقة. ومن أجل ذلك تم تزويدها بالإلكترونيات البصرية المتطورة ونظام التوجيه الخاص. ويتوقع الخبراء العسكريون أن تحقق طائرات "أورلان 30" فوائد كبيرة للمدفعية والطيران العسكري.

وجرى تجريب طائرات "أورلان 30" خلال مناورات "سنتر 2019" الدولية.

واستخدمت طائرات "أورلان" خلال الحرب ضد الإرهاب في سوريا أيضا، وفقا لصحيفة "إزفستيا".