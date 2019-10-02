السلاح السوفييتي حسم المعركة… كيف فشلت الـ"سي آي إيه" في التنبؤ بحرب أكتوبر

كانت حرب أكتوبر/ تشرين الأول، هي الحرب الرابعة بين العرب وإسرائيل، عندما أطلق 2000 مدفع وابلا من القذائف، باتجاه القوات الإسرائيلية على الضفة الشرقية لقناة السويس.

بدأت حرب وصفتها مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية بأنها غيرت مجرى التاريخ، عندما جعلت الجيش الإسرائيلي، الذي أظهر ثقة زائدة بالنفس، في موقف دفاعي، يسعى فيه لحماية دولته الوليدة.

Egypt celebrates the 44th anniversary of the glorious 6th of October war victory against Israel. #October_1973 #Anwar_Sadat ❤️🇪🇬 pic.twitter.com/F7kvFds6Sd — Mohd.E (@El__Nino) October 5, 2017

انطلقت الحرب على جبهتين في آن واحد، وطرحت عدة أسئلة مازالت قائمة حتى الآن، حول الوضع العسكري في تلك الحرب، التي شاركت فيها مصر وسوريا.

وتقول المجلة الأمريكية، إن هناك أسئلة حول عنوانها ماذا لو واصلت الدبابات السورية طريقها نحو حيفا وتل أبيب، وماذا لو واصلت مصر دفع قواتها نحو جنوب إسرائيل.

معارك الدبابات

كانت إسرائيل تمتلك قوة دبابات أقوى وأسرع من الدبابات، التي تملكها الجيوش العربية، إضافة إلى تفوق قواتها الجوية، التي كان بإمكانها إنهاء المعارك الجوية، والتحول نحو استهداف القوات البرية للجيوش العربية.

In 1973, the Yom Kippur War Gave the World a Horrifying Glimpse of What a Modern Mechanized Warfare Would Look Like https://t.co/K7xViXE9th — National Interest (@TheNatlInterest) October 17, 2018

لكن الجيوش العربية تغلبت على فارق التسليح بكم هائل من الصواريخ السوفيتية المضادة للدبابات، إضافة إلى الصواريخ المضادة للطائرات (أرض جو)، ومدفعية مضادة للطائرات.

"Assessment of The Weapons And Tactics Used In The October 1973 Middle East War", 1974. (139 pages) #ArchiveFindshttps://t.co/UFr5IaQaPi pic.twitter.com/5VqyWHR9lP — Veli-Pekka Kivimäki (@vpkivimaki) December 1, 2017

فاستطاع الجيش المصري بواسطة تلك الأسلحة السوفيتية، أن يغير قواعد الاشتباك مع الإسرائيلين، فبدلا من استخدام الطائرات الحربية لتدمير بطاريات الصواريخ، أصبحت تلك الطائرات "فانتوم" و"سكاي هوك" الأمريكيتين، في انتظار قيام الدبابات بتلك المهمة لتستطيع التحليق في سماء المعركة.

ومنذ حرب أكتوبر 1973، لم تواجه إسرائيل موقفا عسكريا، مثل الذي تعرضت في تلك المواجهة.

دور أمريكا في الحرب

في السادس من أكتوبر 1973، شنت مصر وإسرائيل هجوما متزامنا، على القوات الإسرائيلية في سيناء ومرتفعات الجولان، واستمرت تلك الحرب حتى نهاية الشهر، عندما بدأت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في الضغط على الطرفين لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار عبر الأمم المتحدة.

The little-known US-Soviet confrontation during Yom Kippur War https://t.co/8g4ETty7xr — Jeffrey B. (Jeff) Travis (@JeffTravis_CPA) March 16, 2019

وكان لتلك الحرب، دور محوري في التأثير على السياسات الدولية في المنطقة، وجعلت الولايات المتحدة الأمريكية تضع الصراع العربي الإسرائيلي على رأس أجندتها الخاصة بالشؤون الخارجية، بحسب موقع "ناشيونال سيكيوريتي أرشيف" الأمريكي، الذي أوضح أنها لفتت أنظار واشنطن نحو أهمية لعب دور محوري لتأمين إمدادات الطاقة، والأسباب التي يمكن أن تقود لمواجهة بين الدول الكبرى.

Although #Israel and Arab nations fought on several occasions, October/Yom Kippur war in 1973 had the biggest impact on the region and its consequences are still lived till today.

Watch the most important details & joints of the war. #Syria #Egypt https://t.co/QwIl7fxEtu — Kevork Almassian (@KevorkAlmassian) October 9, 2018

وكشفت وثائق الأرشيف الأمريكي، التي تم الكشف عنها، أن تلك الحرب، سلطت الضوء على توجهات مصر وسوريا، العلاقة بين الدول الكبرى، والفشل الاستخباراتي الإسرائيلي والأمريكي.

وكشفت تلك الوثائق العديد من الأمور، التي أوردها الموقع:

1- أعزت واشنطن فشلها الاستخباراتي بأن الاستخبارات الإسرائيلية، مارست "غسيل مخ" للاستخبارات الأمريكية، حول الوضع العسكري للعرب، وكان هم أنفسهم مخدوعون.

2- إسرائيل تلقت إنذار مبكرا باحتمال شن مصر وسوريا هجوما ضدها، وكانت نصيحة الرئيس الأمريكي هنري كيسنجر، لرئيسة وزراء إسرائيل بتجنب القيام بضربة استباقية.

Great read by @CNA_org analyst @DavidWallsh



Timeless Lessons from the October 1973 Arab-Israeli War https://t.co/8XU6wgN35M — Dr. Jonathan Schroden (@JJSchroden) October 5, 2017

3- كانت لدى الاستخبارات الأمريكية حالة من الإرباك بشأن إمكانية اندلاع حرب.

4- قرر كيسنجر منح مساعدات عسكرية لإسرائيل، لكنه ظل على تواصل مع العرب لزيادة نفوذ واشنطن السياسي في المنطقة.

The World’s Biggest Mortar Shelled Israeli Troops and Chechen Civilians https://t.co/0RMSdMP1Yq pic.twitter.com/jrJ10EGiJn — David Axe (@daxe) April 21, 2016

5- كان كيسنجر يقلل من خطر حظر تصدير النفط لأمريكا في وقت الحرب.

6- رفض كيسنجر تعليمات نيكسون بشأن إنشاء منطقة سيادة مشتركة مع السوفيت بهدف الوصول إلى تسوية.

7- كيسنجر منح إسرائيل الضوء الأخضر لخرق قرار الأمم المتحدة الخاص بوقف إطلاق النار.

== IDF Is Now Prepared On Yom Kippur - No Surprises ==

Israeli army Southern Command General #ArielSharon with Defense Minister #MosheDayan during the #YomKippur War in October 1973 on the western bank of the Suez Canal in #Egypt.#Israel #Jewish #IDF #YomKippurWar @LTCJonathan pic.twitter.com/to6XeAFy9E — Israel News Agency (@Israel_News_INA) September 18, 2018

8- استخدم الزعيم ليونيد بريجنيف الخط الساخن مع الولايات المتحدة الأمريكية لحماية وقف إطلاق النار، بعد خرق إسرائيل للقرار وعبورها إلى غرب القناة.

9- في 24 أكتوبر 1973، رفعت أمريكا مؤشر ديفكون الخاص بالتهديدات النووية للمستوى الثالث.