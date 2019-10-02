Widgets Magazine
تسجيل
17:47 02 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
مباشر
    بحث
    الجيش المصري يرفع راية النصر

    السلاح السوفييتي حسم المعركة… كيف فشلت الـ"سي آي إيه" في التنبؤ بحرب أكتوبر

    © AP Photo / Ahmed Tayeb
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    كانت حرب أكتوبر/ تشرين الأول، هي الحرب الرابعة بين العرب وإسرائيل، عندما أطلق 2000 مدفع وابلا من القذائف، باتجاه القوات الإسرائيلية على الضفة الشرقية لقناة السويس.

    بدأت حرب وصفتها مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية بأنها غيرت مجرى التاريخ، عندما جعلت الجيش الإسرائيلي، الذي أظهر ثقة زائدة بالنفس، في موقف دفاعي، يسعى فيه لحماية دولته الوليدة.

    انطلقت الحرب على جبهتين في آن واحد، وطرحت عدة أسئلة مازالت قائمة حتى الآن، حول الوضع العسكري في تلك الحرب، التي شاركت فيها مصر وسوريا.

    وتقول المجلة الأمريكية، إن هناك أسئلة حول عنوانها ماذا لو واصلت الدبابات السورية طريقها نحو حيفا وتل أبيب، وماذا لو واصلت مصر دفع قواتها نحو جنوب إسرائيل.

    معارك الدبابات 

    كانت إسرائيل تمتلك قوة دبابات أقوى وأسرع من الدبابات، التي تملكها الجيوش العربية، إضافة إلى تفوق قواتها الجوية، التي كان بإمكانها إنهاء المعارك الجوية، والتحول نحو استهداف القوات البرية للجيوش العربية.

    لكن الجيوش العربية تغلبت على فارق التسليح بكم هائل من الصواريخ السوفيتية المضادة للدبابات، إضافة إلى الصواريخ المضادة للطائرات (أرض جو)، ومدفعية مضادة للطائرات.

    فاستطاع الجيش المصري بواسطة تلك الأسلحة السوفيتية، أن يغير قواعد الاشتباك مع الإسرائيلين، فبدلا من استخدام الطائرات الحربية لتدمير بطاريات الصواريخ، أصبحت تلك الطائرات "فانتوم" و"سكاي هوك" الأمريكيتين، في انتظار قيام الدبابات بتلك المهمة لتستطيع التحليق في سماء المعركة.

    ومنذ حرب أكتوبر 1973، لم تواجه إسرائيل موقفا عسكريا، مثل الذي تعرضت في تلك المواجهة.

    دور أمريكا في الحرب

    في السادس من أكتوبر 1973، شنت مصر وإسرائيل هجوما متزامنا، على القوات الإسرائيلية في سيناء ومرتفعات الجولان، واستمرت تلك الحرب حتى نهاية الشهر، عندما بدأت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في الضغط على الطرفين لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار عبر الأمم المتحدة.

    وكان لتلك الحرب، دور محوري في التأثير على السياسات الدولية في المنطقة، وجعلت الولايات المتحدة الأمريكية تضع الصراع العربي الإسرائيلي على رأس أجندتها الخاصة بالشؤون الخارجية، بحسب موقع "ناشيونال سيكيوريتي أرشيف" الأمريكي، الذي أوضح أنها لفتت أنظار واشنطن نحو أهمية لعب دور محوري لتأمين إمدادات الطاقة، والأسباب التي يمكن أن تقود لمواجهة بين الدول الكبرى.

    وكشفت وثائق الأرشيف الأمريكي، التي تم الكشف عنها، أن تلك الحرب، سلطت الضوء على توجهات مصر وسوريا، العلاقة بين الدول الكبرى، والفشل الاستخباراتي الإسرائيلي والأمريكي.

    وكشفت تلك الوثائق العديد من الأمور، التي أوردها الموقع:

    1- أعزت واشنطن فشلها الاستخباراتي بأن الاستخبارات الإسرائيلية، مارست "غسيل مخ" للاستخبارات الأمريكية، حول الوضع العسكري للعرب، وكان هم أنفسهم مخدوعون.

    2- إسرائيل تلقت إنذار مبكرا باحتمال شن مصر وسوريا هجوما ضدها، وكانت نصيحة الرئيس الأمريكي هنري كيسنجر، لرئيسة وزراء إسرائيل بتجنب القيام بضربة استباقية.

    3- كانت لدى الاستخبارات الأمريكية حالة من الإرباك بشأن إمكانية اندلاع حرب.

    4- قرر كيسنجر منح مساعدات عسكرية لإسرائيل، لكنه ظل على تواصل مع العرب لزيادة نفوذ واشنطن السياسي في المنطقة.

    5- كان كيسنجر يقلل من خطر حظر تصدير النفط لأمريكا في وقت الحرب.

    6- رفض كيسنجر تعليمات نيكسون بشأن إنشاء منطقة سيادة مشتركة مع السوفيت بهدف الوصول إلى تسوية.

    7- كيسنجر منح إسرائيل الضوء الأخضر لخرق قرار الأمم المتحدة الخاص بوقف إطلاق النار.

    8- استخدم الزعيم ليونيد بريجنيف الخط الساخن مع الولايات المتحدة الأمريكية لحماية وقف إطلاق النار، بعد خرق إسرائيل للقرار وعبورها إلى غرب القناة.

    9- في 24 أكتوبر 1973، رفعت أمريكا مؤشر ديفكون الخاص بالتهديدات النووية للمستوى الثالث.

    انظر أيضا:

    لغز اختفاء غواصة إسرائيلية خلال الحرب مع مصر
    كاتب: حرب استخباراتية بين مصر وإسرائيل...والأمن المصري بالمرصاد
    إسرائيل: الجسر المصري ـ السعودي "إعلان حرب"
    مصر ترد على الوثائق الإسرائيلية بشأن حرب أكتوبر 1973
    خطة حرب مخيفة... "شمشون" إسرائيل المخبأ في محطة شرطة لدمار مصر
    الكلمات الدلالية:
    الاتحاد السوفيتي, أمريكا, سي آي إيه, الموساد, الجيش الإٍسرائيلي, الجيش المصري, حرب أكتوبر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    فتاة على أراضي حديقة القصر الملكي أورانينباوم في سان بطرسبورغ
    جمال الخريف في المنتزه الملكي أورانينباوم الروسي
    ترامب يتحدث عن محاولة انقلاب تحاك ضده
    ترامب...سحب ثقة أم إنقلاب؟
    إنفوجرافيك - أول رائد فضاء إماراتي
    أول رائد فضاء إماراتي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك