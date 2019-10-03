لحظة دراماتيكية... صاروخ روسي يدمر هدفا قرب أمريكا

خلال عملية تدريبية أجرتها القوات الروسية في شبه جزيرة تشوكوتكا، تم تدمير هدف محدد في البحر.

ودمره صاروخ "أونيكس" الذي أطلقته منظومة "باستيون" لخفر السواحل. وخلال نفس العملية قصفت وحدات بحرية روسية هذا الهدف وهو عبارة عن سفينة تبعد عن الشاطئ بـ350 كيلومترا، بصواريخ "فولكان" و"مالاخيت" و"غرانيت".

واسترعت تلك العملية اهتمام الإعلام الغربي. فمثلا، وصفت صحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية لحظة إطلاق صاروخ "أونيكس" باللحظة الدراماتيكية. ولعل قرب الهدف الذي تم تدميره من ولاية ألاسكا الأمريكية هو السبب الذي يحدو بالإعلام الغربي إلى تسليط الضوء على المشهد "الدراماتيكي".

ولا بد من الإشارة إلى أن نفس المشهد يتضمن تكثيف الوجود العسكري الأمريكي في ألاسكا. وتضطر القوات الروسية إلى الرد. وقد يشكل ظهور منظومة "باستيون"، وهي منظومة دفاعية تحتوي على صواريخ محدودة المدى، في شبه جزيرة تشوكوتكا القريبة من ألاسكا مقدمة لإحضار أسلحة خطيرة أخرى إلى هذه المنطقة في الشرق الروسي مثل صاروخ "كاليبر" المعدل (كاليبر إم) الذي هو قيد الإنشاء الآن والذي سيبلغ مداه 4500 كيلومتر، وبإمكانه أن يحمل عبوة نووية إلى أهداف عسكرية تقع في كاليفورنيا وداكوتا الشمالية وقرب سياتل...