Widgets Magazine
تسجيل
07:26 03 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
مباشر
    بحث
    العرض العسكري في الصين

    الصين تظهر أسرارها العسكرية في العرض...صور+فيديو

    © Sputnik . Anna Ratkoglo
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    أظهرت بكين قوتها العسكرية وأحدث أسلحتها في العرض العسكري بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

    وعرضت الصين بهذه المناسبة الكثير من الأسلحة الجديدة التي لم تكن معروفة من قبل، تتحدث وكالة "سبوتنيك" في هذه المقالة عن بعض هذه الأسلحة.

    DF-17:

    صاروخ باليستي متوسط ​​المدى مزود بوحدة تفوق سرعة الصوت. بفضل هذه المعدات، هذا السلاح، قادر على ضرب الأهداف على مسافات تصل إلى 2500 كم، وهو هدف صعب للغاية لأنظمة الدفاع الجوي الحديثة. ويمكن للصاروخ حمل رؤوس نووية وتقليدية.

    رأس الصاروخ الجديد يتجه نحو الهدف على ارتفاع منخفض بسرعة فوق صوتية تمكنه من الإفلات من أجهزة الرادار بسرعة فوق صوتية.

    ويمتلك الصاروخ الجديد رأسا يتبع نفس خطوات إطلاق الصواريخ الباليستية، لكنه ينطلق على ارتفاعات منخفضة أثناء العودة إلى داخل الغلاف الجوي بصورة تجعل وصوله للهدف أسرع من استجابة الدروع المضادة للصواريخ الباليستية.

    DF-41:

    هذا الصاروخ لديه أبعد مدى بين جميع الصواريخ الباليستية العابرة للقارات التي تعمل في الخارج، ويمكن أن يحمل ما يصل إلى 12 رأسًا حربيًا نوويًا حراريًا، وفقا لموقع "ميلاتري ووتش".

    دي إف-41 قادر على المناورة بشكل جيد أثناء الرحلة. من المفترض أن يتراوح مداه بين 12 و 14 ألف كيلومتر.

    كما ذكرت سابقا مصادر أخرى، فإن طول الصاروخ 21 مترا، وقطر البدن يصل إلى 2.5 متر. يمكن أن يتم إطلاق الصاروخ من منصات متحركة أو ثابتة. ووفقا للتقارير، يجري حاليا تطوير نسخة السكك الحديدية لنظام الصواريخ DF-41.

    ويعد صاروخ "دونج فينج 41" أحدث صاروخ بالستي عابر للقارات من صنع صيني.

     

    DF-41
    © Sputnik . Anna Ratkoglo
    DF-41

     

    DF-21:

    صُممت الصواريخ في المقام الأول لمحاربة مجموعات حاملة الطائرات. هو صاروخ متوسط ​​المدى من الوقود الصلب على مرحلتين. هذا هو أول صاروخ باليستي مضاد للسفن في العالم، قادر على ضرب مجموعات حاملة الطائرات المتحركة على مسافات بعيدة.

    يبلغ مدى طيران DF-21 أكثر من 2000 كيلومتر، يحمل الصاروخ رؤوسًا حرارية نووية بتوجيه من القمر الصناعي. يمكن للصاروخ نفسه أثناء الطيران الحصول على معلومات تصحيحية من كل من معدات الاستطلاع الفضائية والطائرات البحرية. ووفقًا للمحللين العسكريين الأمريكيين، فإن دونغ فنغ قادر على اختراق حماية مجموعات حاملات الطائرات وهو تهديد حقيقي لهيمنة البحرية الأمريكية في البحر لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية.

    DF-21D
    CC BY-SA 4.0 / IceUnshattered / Dongfeng-21D (cropped photo)
    DF-21D
    الطائرة المسيرة WZ-8:

    يُعتقد أن هذه طائرة صاروخية بها محركان سائلان مضغوطان. إنه مصمم للرحلات الجوية على ارتفاعات عالية، بعيدًا عن مناطق تحديد معظم أنظمة الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي.

    ربما كان الغرض الرئيسي منها هو مراقبة تجمعات السفن، وخاصة حاملات طائرات العدو. من الممكن أن يكون لدى WZ-8 القدرة على استهداف الصواريخ البالستية المضادة للسفن دي إف-21.

    بعد الانتهاء من مهمتها، تستطيع الطائرة المسيرة ، مثل "شاتل" الأمريكية أو "بوران" الروسية، اختيار المطار المناسب لهبوطها. بعد التزود بالوقود وتلقي الخدمة الضرورية، ستكون مستعدة لأداء مهام أخرى.

    الطائرة المسيرة GJ-11:

    في السابق، كان هذا المشروع يعرف باسم Lijian (Sharp Sword). تمت الرحلة الأولى، وفقًا لبعض التقارير، في عام 2013، ثم تم الانتهاء منها، والآن، على الأرجح، تم تشغيلها.

    تم تصميم الطائرة المسيرة (UAV) GJ-11 (Sharp Sword) وفقًا لمخطط الجناح الطائر. تختلف العينة الموضحة في العرض عن النموذج الأولي الذي تم اختباره مسبقًا بوجود معدات تقلل من ظهورها على الرادار. وفقا للصحافة الصينية، فإن GJ-11 في الحجرات الداخلية قادرة على حمل ما يصل إلى طن من الذخيرة، وتستخدم الملاحة عبر الأقمار الصناعية للتوجه في الفضاء، والتي تسمح للطائرة بالقيام بمهام بعيدة خارج حدود البلاد.

    الغواصة المسيرة HSU001:

    بمظهرها الخارجي تشبه الأمريكية Orca لشركة بوينغ.

    لديها مروحتان. الغرض الدقيق لـ HSU001 غير معروف؛ على الأرجح، غواصة غير مأهولة قادرة على إجراء الاستطلاع في أعماق البحار وإجراء الأعمال المتعلقة بالألغام، وبالطبع حمل الأسلحة.

    انظر أيضا:

    يصل إلى أمريكا خلال 30 دقيقة...خصائص الصاروخ الباليستي الصيني الجديد
    صحيفة: العرض العسكري الصيني جرس إنذار للولايات المتحدة
    الصين تعرض "السيف الحاد" للعالم
    الكلمات الدلالية:
    العرض العسكري, الصين, سلاح الصين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    فتاة على أراضي حديقة القصر الملكي أورانينباوم في سان بطرسبورغ
    جمال الخريف في المنتزه الملكي أورانينباوم الروسي
    ترامب يتحدث عن محاولة انقلاب تحاك ضده
    ترامب...سحب ثقة أم إنقلاب؟
    إنفوجرافيك - أول رائد فضاء إماراتي
    أول رائد فضاء إماراتي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك