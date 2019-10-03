روسيا تحدث المدفعيات لإطلاق القذائف النووية

أكدت شركة "أورال فاغون زافود" أنه يتم العمل على إصلاح شامل وتحديث المدفعية الذاتية الحركة 2إس7إم "مالكا" عيار 203 والمدفعية قاذفة الهاون 2إس4 "تيولبان" عيار 240.

وقالت الخدمة الصحيفة للشركة: "في إطار إصلاح وتحديث مدفعية "مالكا" يتم استبدال علب التروس، وآليات التوزيع ووحدات تزويد الطاقة، وكذلك تحديث المعدات: أجهزة الاتصالات الداخلية وأجهزة المراقبة ومعدات استقبال ومعالجة البيانات والمحطات الراديوية ومجمع أدوات نظام الحماية والمراقبة المضادة للأسلحة النووية".

وأضافت الخدمة: "يتم تركيب أنظمة اتصالات جديدة على "تيولبان"، تسمح للمدفعية العمل في نظام تكتيكي واحد، ومعدات مراقبة حديثة، ومجمع آلات، ومحطة راديو وأسلحة".

تجدر الإشارة إلى أن هذه الأعمال ستحسن خصائص أداء المدفعيات. وقد سلمت أول قاذفة هاون ذاتية الدفع عيار 240 ملم "تيولبان" إلى القوات البرية.

وأكدت الخدمة الصحفية أنه "سيتم الانتهاء من جميع الأعمال خلال المواعيد المحددة في عقود الدولة".

تعتبر 2إس7إم: نسخة محدثة من 2إس7 "بيون"، وواحدة من أقوى المدفعيات ذاتية الدفع في العالم. مسلحة بمدفع عيار 203 ملم. تم تصميمها لضرب الأهداف والمواقع الهامة للعدو في العمق التكتيكي للدفاع وراء خط الجبهة.

يمكن للمدفعية إطلاق قذائف شديدة الانفجار وذخيرة تفاعلية نشطة. ومع ذلك، فإن الميزة الرئيسية لهذا السلاح هي القدرة على استخدام القذائف الخرسانية والكيميائية، وكذلك الذخيرة الخاصة بشحنة نووية.