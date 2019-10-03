هل تتفوق الصين على روسيا والولايات المتحدة في الأسلحة الأسرع من الصوت؟

العرض العسكري الذي أقيم في بكين بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية سيجعل الجيش والسياسيين في العديد من دول العالم يفكرون بجدية. وخاصة أولئك الذين لديهم بعض المشاكل وسوء الفهم مع القيادة الصينية.

من بين الابتكارات التي ظهرت في هذا الحدث الواسع النطاق، لفت العديد من الخبراء العسكريين الانتباه إلى أنظمة الصواريخ المتوسطة المدى DF-17 برؤوس حربية تفوق سرعة الصوت، وفقا لموقع "فيستنيك موردافي".

وبالنظر إلى عدد منصات الإطلاق، فقد بدأ الإنتاج الضخم. في وقت سابق، أفيد مرارا أن الصين نجحت في اختبار هذه الأسلحة.

في روسيا، توشك اختبارات نظام الصواريخ "أفانغارد" على الانتهاء، ولكن هذا نظام عابر للقارات. في الوقت نفسه، تتأخر الولايات المتحدة كثيراً في تطوير أنظمة تفوق سرعة الصوت، وسوف يستغرق الأمر سنوات وتكاليف باهظة للحاق بها.

يذكر أنه تم عرض النماذج التالية من المعدات العسكرية في العرض أيضا: الصاروخ الباليستي DF-41 العابر للقارات، والذي تم اعتماده بالفعل في الخدمة، والطائرة المسيرة DR-8 الاستطلاعية الأسرع من الصوت، ومقاتلة J-20 غير المرئية وغير ذلك.