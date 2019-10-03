تركيا تختبر بنجاح الليزر القتالي...فيديو

وأعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، مصطفي فارانك، على صفحته على التويتر، أن الأسلحة الليزرية تم تطويرها في مركز TÜBİTAK BİLGEM العلمي والتقني.

وكتب على التويتر: "لقد نجحت أسلحة الليزر الوطنية أرمول اختبارات القبول وحصلت على حق الدخول في ترسانة القوات المسلحة التركية".

TÜBİTAK BİLGEM’in tasarlayıp geliştirdiği milli lazer silahı ARMOL kabul testlerini başarıyla geçerek Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmeye hak kazandı. 🇹🇷#MilliTeknolojiHamlesi pic.twitter.com/5avGCqUMZZ — Mustafa Varank (@varank) September 29, 2019

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية دمر سلاح الليزر بقوة 1.25 كيلوواط من على بعد 500 متر لوحة من الصلب الكربوني بسمك ثلاثة ملليمترات. وزن النظام الليزري أرمول حوالي 400 كيلوغرام.