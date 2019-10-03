الولايات المتحدة تختبر صاروخا باليستيا عابرا للقارات...فيديو

أصاب رأس الصاروخ الهدف بالقرب من الجزيرة المرجانية كواجالين في المحيط الهادي، وقطع حوالي 6.7 ألف كيلومتر.

أعلنت قيادة الهجوم العالمي في القوات الجوية الأمريكية أن الولايات المتحدة اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا عابرا للقارات.

تم إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات بدون رأس حربي من قاعدة فاندنبرغ يوم الأربعاء.

وقال التقرير: "يُظهر الاختبار أن الردع النووي الأمريكي موثوق به ومرن ومستعد بشكل مناسب لمنع تهديدات القرن الحادي والعشرين".

وأضاف أن عمليات الإطلاق ليست ردا على الأحداث في العالم.

وأكد الجيش أن رأس الصاروخ أصاب الهدف بالقرب من الجزيرة المرجانية كواجالين في المحيط الهادئ، وقطع حوالي 6.7 ألف كيلومتر.

تقوم الولايات المتحدة في كثير من الأحيان بإطلاق اختبارات لـ Minuteman III. جرت اختبارات الصواريخ السابقة في السادس من فبراير/شباط، وكذلك الأول والتاسع من مايو/أيار في هذا العام.