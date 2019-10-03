مجلة أمريكية تتحدث عن أقوى الطائرات الروسية

روسيا هي أكبر قوة عسكرية جوية بجيش متنقل. في المستقبل، لن يتغير الوضع، في كثير من النواحي - بفضل طائرة النقل العسكرية الروسية، على وجه الخصوص، طائرة قوية مثل إيل-76".

وذكرت مجلة "ناشيونال إنترست" أنه بفضل طائرة النقل الروسية يمكن لروسيا دائما نقل المشاة البحرية وقوات الهجوم والأسلحة بشكل سريع، حيث ستكون هناك حاجة إليها.

وقالت المجلة: "إن الطائرة الرئيسية لأسطول النقل الروسي هي الطائرة إيل-76، المصممة خصيصًا لقوات الإنزال الجوي. هذه القوات شكلت للنشر السريع مباشرة في الطائرة".

وأضافت أنه يمكن وضع العديد من المركبات القتالية المحمولة جواً والأفراد في إيل-76، بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز إيل-76 إم دي-90أ المحدثة الجديدة بمحركات أكثر قوة حتى تتمكن من أخذ المركبات الثقيلة بي إم دي-4 على متنها.