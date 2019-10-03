13 معلومة عن القوة الجوية الإسرائيلية في حرب أكتوبر

طورت إسرائيل قوتها الجوية بعد حرب يونيو/ حزيران 1967، وأصبحت تمتلك نخبة من المقاتلات والقاذفات المتطورة، إلا أن تلك القوة الضاربة لم تمنع القوات الجوية المصرية من شن هجومها المباغت في حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973.

وأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية، المصدر الأول، الذي تحصل منه إسرائيل على طائراتها وعتادها العسكري الجوي بكل مكوناته، بعدما كانت فرنسا تحتل تلك المكانة.

وبحلول حرب أكتوبر 1973، كانت القوة الجوية الإسرائيلية تضم ما بين 470 إلى 500 طائرة حربية، بحسب موقع "غلوبال سيكيوريتي" الأمريكي، الذي لفت إلى أنه كانت تضم:

1- 130 طائرة فانتوم "إف 4" (قاذفة ومقاتلة).

2- 160 طائرة سكاي هوك "إيه 4" (طائرة هجومية).

3- 60 طائرة اعتراضية طراز "ميراج 3".

4- 50 طائرة سوبر ميستر "بي 2" (قاذفة ومقاتلة).

5- 50 إلى 60 طائرة "ميستر 4" (قاذفة ومقاتلة).

6- 10 طائرات "فوتر" (قاذفات خفيفة).

"Russia's MiG-21 vs. America's F-4 Phantom: Who Won This Death Match?" via The National Interest https://t.co/WUxRLrJabE — Vinet Raphaël (@RaphaelVinet) October 3, 2019

7- 6 طائرات استطلاع طراز "آر إف 4".

8- 40 إلى 50 طائرة من طرازات "سي 97، 130، 47" (نقل عسكري).

9- 85 طائرة تدريب عسكرية طراز "ماجيستر".

10- 12 مروحية طراز "سوبر فريلون".

11- 8 مروحيات طراز "سي إتش 53".

12- 25 مروحية طراز "إيه بي 205".

13- 20 مروحية عسكرية طراز "ألويت".

The U.S. Air Force Promised the F-4 Phantom Would Never Dogfight.

49 years later, the Air Force is assuming the same thing … with regards to its new F-35 stealth fighter. https://t.co/es6WPKzUGi — Kevin Sky🎖️𐱅𐰇𐰼𐰜 𐰶𐰃𐰯𐰲𐰴 (@EmirLouise) October 2, 2019

ولفت الموقع إلى أن القوات الجوية الإسرائيلية قسمت الطائرات إلى مجموعات مهام، اعتمادا على التسليح، والسرعة، والتجهيزات التقنية.

وبصفة عامة فإن طائرات سكاي هوك "إيه 4" كانت مصممة لتنفيذ عمليات الدعم الجوي القريب، بينما كانت طائرات "فانتوم" قاذفات بعيدة المدى، وفقا لقدرات الطائرات الحربية في ذلك الحين.

وكانت مهمة "ميراج 3" الإسرائيلية، للدوريات الجوية، وحماية القاذفات، وحماية الأجواء من الهجمات المعادية.

واستخدمت إسرائيل طائرات "ميستر بي 2" لتنفيذ هجمات أرضية، والدخول في معارك جوية، بينما كانت طائرات "ميستر 4" بدعم عمليات الهجوم الأرضي، وهي مجهزة بمدافع رشاشة بأعيرة 20 و30 مم، إضافة إلى صواريخ (جو - جو)، وقنابل متعددة الأغراض، والقنابل الموجهة، وقاذفات النابلم.

Sunday IAF nostalgia: a nice shot of Israeli Air Force Mirage "MiG-killer" with yellow & black identification triangles under the wings, added hastily in autumn 1973 after the appearance of Libyan Mirage jets on the Arab side during the Yom Kippur War https://t.co/YGXiWbkrdb — Sergei (Sagy) Migdal (@migdalser) April 29, 2018

وأوضح الموقع الأمريكي أنه تم توزيع الطائرات الإسرائيلية على 20 مطارا في إسرائيل وسيناء.

وبدأت حرب أكتوبر بين العرب وإسرائيل، ووصفتها مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية بأنها غيرت مجرى التاريخ، عندما جعلت الجيش الإسرائيلي، الذي أظهر ثقة زائدة بالنفس، في موقف دفاعي، يسعى فيه لحماية دولته الوليدة.

ومنذ حرب أكتوبر 1973، لم تواجه إسرائيل موقفا عسكريا، مثل الذي تعرضت في تلك المواجهة، التي اندلعت منذ 46 عاما.

ففي السادس من أكتوبر 1973، شنت مصر وسوريا هجوما متزامنا، على القوات الإسرائيلية في سيناء ومرتفعات الجولان، واستمرت تلك الحرب حتى نهاية الشهر، عندما بدأت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في الضغط على الطرفين لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار عبر الأمم المتحدة.

Israeli Air Force Douglas A-4E Ahit formation of 3 over the Golan Heights, 1973. #ScooterSunday pic.twitter.com/HFqUk4drwT — Old Brown Shoe Navy (@classicNavalAir) January 24, 2016

وكان لتلك الحرب، دور محوري في التأثير على السياسات الدولية في المنطقة، وجعلت الولايات المتحدة الأمريكية تضع الصراع العربي الإسرائيلي على رأس أجندتها الخاصة بالشؤون الخارجية، بحسب موقع "ناشيونال سيكيوريتي أرشيف" الأمريكي، الذي أوضح أنها لفتت أنظار واشنطن نحو أهمية لعب دور محوري لتأمين إمدادات الطاقة، والأسباب التي يمكن أن تقود لمواجهة بين الدول الكبرى.

وكشفت وثائق الأرشيف الأمريكي، التي تم الكشف عنها، أن تلك الحرب، سلطت الضوء على توجهات مصر وسوريا، والعلاقة بين الدول الكبرى بشأن المنطقة، والفشل الاستخباراتي الإسرائيلي والأمريكي.