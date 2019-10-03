بـ220 طائرة مصرية... هكذا بدأ "نصر أكتوبر"

بدأت مصر هجومها الجوي الكاسح على إسرائيل مستخدمة 220 طائرة حربية، عبرت قناة السويس، على ارتفاعات منخفضة لضرب الأهداف الإسرائيلية في سيناء، ولم تخسر إلا 11 طائرة في تلك العملية، رغم أنها حققت كل أهدافها.

بدأ الهجوم في الثانية بعد ظهر 6 أكتوبر/ تشرين الأول 1973، واستطاعت ضرب كل أهدافها المحددة، ولم تفقد في ذلك الهجوم إلا 11 طائرة، بينها طائرة عاطف السادات، شقيق الرئيس المصري محمد أنور السادات.

بدأت مصر حرب أكتوبر ضد إسرائيل، بعد بناء قوة جوية هائلة، تضم نحو 620 طائرة حربية، وأكثر من 100 مروحية، بحسب موقع "غلوبال سيكيوريتي" الأمريكي.

وأورد الموقع تفاصيل تلك القوة الجوية، التي تشمل:

1- 220 طائرة مقاتلة طراز "ميغ 21".

I don't know who this Philologos is, but they're preposterously and unreasonably good at what they do. Each column is a truly excellent dip into the Jewish and Israeli psyche. Today's is no exception. https://t.co/YHjvfMIGWI — Haviv Rettig Gur (@havivrettiggur) October 3, 2019

2- 200 طائرة مقاتلة وقاذفة طراز "ميغ 17".

3- 120 طائرة مقاتلة وقاذفة طراز "سو 7".

4- 18 طائرة قاذفة طراز "تو 16".

Israeli artillery pounds Syrian forces near the Valley of Tears. 1973 Yom Kippur War. Check out for more pics: https://t.co/ceVYtW1mPs pic.twitter.com/YLRLKPSHNW — History Lovers Club (@historylvrsclub) October 1, 2019

5- 10 طائرات قاذفة طراز "إيل 28".

6- 40 إلى 50 طائرة طراز "إيل 14" و"إي إن 12" للنقل العسكري.

7- 100 إلى 140 مروحية طراز "مي 1، 4، 6، 8".

Israeli artillery pounds Syrian forces near the Valley of Tears. 1973 Yom Kippur War. Check out for more pics: https://t.co/ceVYtW1mPs pic.twitter.com/YLRLKPSHNW — History Lovers Club (@historylvrsclub) October 1, 2019

وكانت مقاتلات "ميغ 21" مسلحة بصواريخ "جو -جو" ومدافع رشاشة عيار 23 مم، بينما تم تجهيز طائرات "ميغ 17" و"سو 7"، بالقنابل لشن هجمات ضد الأهداف الأرضية، إضافة إلى امتلاكها مدافع رشاشة.

واعتمد الجيش المصري على استخدام قاذفات "تو 16" لشن هجمات صاروخية ضد أهداف أرضية من الجو، وكانت منتشرة في حوالي 35 مطارا عسكريا في مصر، استعداد للحرب.

#VintageIDF: In the midst of war, a soldier takes a moment to reflect - October 1973, Yom Kippur War pic.twitter.com/AAIB7driD6 — Israel Defense Forces (@IDF) February 13, 2014

وبدأت حرب أكتوبر بين العرب وإسرائيل، ووصفتها مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية بأنها غيرت مجرى التاريخ، عندما جعلت الجيش الإسرائيلي، الذي أظهر ثقة زائدة بالنفس، في موقف دفاعي، يسعى فيه لحماية دولته الوليدة.

ومنذ حرب أكتوبر 1973، لم تواجه إسرائيل موقفا عسكريا، مثل الذي تعرضت له في تلك المواجهة.

ففي السادس من أكتوبر 1973، شنت مصر وسوريا هجوما متزامنا، على القوات الإسرائيلية في سيناء ومرتفعات الجولان، واستمرت تلك الحرب حتى نهاية الشهر، عندما بدأت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي في الضغط على الطرفين لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار عبر الأمم المتحدة.

وكان لتلك الحرب، دور محوري في التأثير على السياسات الدولية في المنطقة، وجعلت الولايات المتحدة الأمريكية تضع الصراع العربي الإسرائيلي على رأس أجندتها الخاصة بالشؤون الخارجية، بحسب موقع "ناشيونال سيكيوريتي أرشيف" الأمريكي، الذي أوضح أنها لفتت أنظار واشنطن نحو أهمية لعب دور محوري لتأمين إمدادات الطاقة، والأسباب التي يمكن أن تقود لمواجهة بين الدول الكبرى.

وكشفت وثائق الأرشيف الأمريكي، التي تم الكشف عنها، أن تلك الحرب، سلطت الضوء على توجهات مصر وسوريا، والعلاقة بين الدول الكبرى بشأن المنطقة، والفشل الاستخباراتي الإسرائيلي والأمريكي.