الصين تنسخ "بلاك هوك" الأمريكية بنجاح...(صور+ فيديو)

في الجزء الجوي من العرض العسكري الذي أقيم في بكين بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، تم عرض العديد من الطائرات الحديثة المصنعة من قبل صناعة الدفاع الصينية.

من بين النماذج التي حلقت في السماء فوق عاصمة الصين، لأول مرة مروحية Z-20 متعددة الأغراض.

تشبه هذه الطائرات العمودية المروحيات الأمريكية UH-60 Black Hawk المعروفة باسم "بلاك هوك". والحقيقة هي أنه في عام 1985، عندما كانت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين جيدة، سُمح لهم بشراء 24 طائرة من هذا النوع في نسخة S-70C-2 لتجهيز جيش التحرير الشعبي، وفقا لصحيفة "روسيسكايا غازيتا".

هذه الطائرات تم استخدامها بنشاط في تبت، ولكن كما ورد، بسبب العقوبات الأمريكية، كانت هناك مشاكل في توريد قطع الغيار. نتيجة لذلك، انخفض عدد المروحيات القتالية بشكل كبير.

لذلك، قررت الصين إنشاء نسختها الخاصة على أساسها. على الرغم من أن العمل بدأ في التسعينيات، إلا أن الرحلة الأولى كانت في ديسمبر/كانون الأول عام 2013 فقط. حصلت المروحية على اسم Z-20. كان الفارق الرئيسي بالمظهر الخارجي هو المروحة ذات الشفرات الخمس.

الحد الأقصى لوزن الإقلاع هو10 أطنان؛ السعة: اثنان من أعضاء الطاقم وعشرة من المظليين. المحركات - صينية الصنع بقوة 1850 حصانا. السرعة القصوى هي 320 كم/ ساعة. مدى طيرانها -1200 كم.

Les Z-20 au défilé du 1er Octobre pic.twitter.com/AIlUBIyejq — East Pendulum (@HenriKenhmann) October 2, 2019

وأفادت التقارير أن الإنتاج الضخم بدأ هذا العام، وبدأت المروحيات بدخول ترسانة تشكيلات الهجوم الجوي.