الدخان يكشفها... كيف تغلبت "ميغ-21" على أفضل مقاتلة أمريكية

تمكنت مقاتلة "ميغ-21" الروسية من التغلب على مقاتلة "إف-4" الأمريكية في معارك كثيرة في ستينات وسبعينات القرن الماضي.

وكانت طائرة "إف-4 فانتوم" أفضل طائرة حربية أمريكية في ذلك الوقت. وكانت مقاتلة "ميغ-21" أصغر حجما منها. وتقدمت طائرة "فانتوم" على مقاتلة "ميغ-21" في مدى الطيران وعدد الصواريخ، فبينما تستطيع طائرة "فانتوم" أن تحمل 8 صواريخ مضادة للطائرات، تحمل مقاتلة "ميغ-21" صاروخين فقط من صواريخ جو – جو.

ونجحت طائرة "ميغ-21" المسماة بالنسخة الجوية من رشاش كلاشنيكوف، مع ذلك، في مواجهة طائرات "فانتوم" في سماء الشرق الأوسط وفيتنام، وذلك بفضل قدرتها المتفوقة على المناورة.

ولم تكن مقاتلة "ميغ-21"تكشف عن نفسها أثناء الطيران حيث كانت تندمج في السماء لذا تعذر كشفها وإسقاطها لاسيما وإنه لم توجد وقتذاك أجهزة رادار مثل ما هو متوفر حاليًا، في حين كانت محركات طائرات "فانتوم" تخلف دخانا كثيفا يدل على وجود الطائرة ويتيح كشفها من مكان بعيد.

وكانت النتيجة أن مقاتلات "ميغ-21" تغلبت على "فانتوم" في المواجهات في سماء فيتنام التي شهدت تدمير 103 من طائرات "فانتوم" وسقوط 66 من طائرات "ميغ-21" حسب "ناشيونال إنترست".