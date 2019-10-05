تعرف إلى الطائرة التي تتناقص قدرة الجيوش دونها

هناك معيار أساسي آخر هو عدد الطائرات التي يمكن استخدامها لنقل القوات وأسلحتها إلى جبهة القتال أو أي منطقة أخرى على جناح السرعة.

ووفق هذا المعيار تعد روسيا من أقوى دول العالم. وتملك روسيا 177 طائرة نقل عسكرية حسب "ناشيونال إنترست"، متقدمة في هذا المجال على الدول الأخرى. فالصين، مثلا، تملك 84 طائرة نقل عسكرية بينما توجد ي حوزة فرنسا وبريطانيا 46 و44 طائرة نل عسكرية. وتتقدم الولايات المتحدة الأمريكية على روسيا في عدد طائرات النقل، 658 طائرة، ولكنها لا تملك طائرات نقل ثقيلة مثل طائرة "إيل-76" الروسية.

وتتسع طائرة "إيل-76" لوحدات كاملة من القوات المسلحة وعدة مركبات قتالية.

وتستطيع هذه الطائرة أن تدافع عن النفس ضد المقاتلات المعادية باستخدام مدافعها من عيار 23 ملم.