فيديو... صاروخ نووي أمريكي يلتقي بطائرة مدنية

في أوائل شهر سبتمبر/أيلول، أطلقت غواصة البحرية الأمريكية نبراسكا أربعة صواريخ باليستية من طراز ترايدنت 2 قبالة ساحل كاليفورنيا.

تم تصوير رحلة أحد الصواريخ بواسطة طاقم من شركة إيرباص المكسيكية أثناء توجهه من غوادالاخارا إلى تيخوانا. اقترح الطيارون مازحين أن "كوريا الشمالية موجودة هنا"، لكن الخبراء العسكريين اكتشفوا شيئًا أكثر أهمية في الفيديو.

أشار خبراء الأسلحة النووية الذين قابلتهم The Drive إلى أن مسار الصواريخ الباليستية في الفيديو منخفض أكثر من المعتاد.

Amazing cockpit video of unusual Trident ballistic missile test may point to new warhead:https://t.co/mDF5v08SUY — Tyler Rogoway (@Aviation_Intel) October 5, 2019

يبدو أن زاوية الإطلاق قد انخفضت، على الرغم من صعوبة تأكيد ذلك على أساس الفيديو وحده. ومع ذلك، إطلاق الصواريخ على طول هذا المسار متوقع فيما يتعلق بظهور الرؤوس الحربية W76-2. وقال أنكيت باندا، خبير الأسلحة الاستراتيجية: "إن المسار المنخفض يقلل بدرجة كبيرة من وقت الطيران".

ظهرت الرؤوس الحربية النووية التكتيكية بقوة 7 كيلوطن W76-2 في الترسانة الأمريكية بسرعة مذهلة. في عام 2018 ، كانت موجودة فقط كتوصية. في يناير/كانون الثاني 2019 ، بدأ الإنتاج، تم تجميع العينة النهائية الأولى بواسطة شركة Pantex في فبراير/شباط. تسمح الرؤوس الحربية النووية منخفضة الطاقة بالاقتران مع نظام التوصيل الباليستي بشن ضربات قوية في جميع أنحاء العالم. ويتيح الوزن الخفيف للرأس الحربي إمكانية تسوية مسار الصاروخ وتقليل وقت الطيران بدرجة كبيرة.

الفيديو في الموقع.