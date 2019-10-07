الجيش الروسي يرصد 30 عملية إطلاق صواريخ في عام 2019

تم رصد أكثر من 30 عملية إطلاق صواريخ، بما في ذلك الصواريخ الباليستية، في عام 2019، من قبل قوات الفضاء التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية.

ونشرت صحيفة "كراسنايا زفيزدا" تقريرا عن هذا وكتبت: "خلال المهمة القتالية هذا العام، قام متخصصو القوات الفضائية بأكثر من 3 آلاف عملية خاصة للسيطرة على التغيرات في الوضع في الفضاء، واكتشفوا أكثر من 30 عملية إطلاق لصواريخ باليستية أجنبية ومحلية وصواريخ فضائية، ونفذوا 16 عملية إطلاق مركبة فضائية من المحطات الفضائية بليسيتسك وفوستوتشني وباكونور".

في 26 سبتمبر/إيلول، تم إطلاق الصاروخ الناقل "سويوز-1.1بي" من قاعدة بليستسك الفضائية باستخدام مركبة فضائية تم إنشاؤها لصالح وزارة الدفاع.

تجدر الإشارة إلى أن الإطلاق كان في الساعة 10:46 بتوقيت موسكو من منصة رقم 43. في غضون تسع دقائق، انفصلت المركبة الفضائية عن المرحلة الثالثة من الصاروخ الناقل.