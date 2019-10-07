مفاوضات بين روسيا والهند لتحديث "سو-30"

تنوي الهند قريبا ترقية أسطول مقاتلات "سو-30إم كي إي"، وبدأت بالفعل مفاوضات مع روسيا بشأن هذه المسألة.

وكتبت صحيفة "تايمز أوف إنديا" أن مشروع التحديث يتضمن تعزيز المقاتلات بأحدث إلكترونيات الطيران والرادارات الأكثر قوة وأنظمة الحرب الإلكترونية الحديثة.

وأضافت الصحيفة أنه يخطط لتحديث 42 طائرة في الخدمة لتجهيزها بصواريخ كروز براهموس الأسرع من الصوت من الإنتاج المشترك لروسيا والهند.

© Sputnik . Alexei Danichev صاروخ "براموس" من صنع مشترك روسي هندي

في وقت سابق، تحدث القائد الأعلى للقوات المسلحة الهندية، راكيش كومار سينغ بهادوريا، عن تحديث المقاتلات.

وأكدت الصحيفة أن روسيا والهند الآن على وشك الانتهاء من مفاوضات بشأن بيع 12 مقاتلة من طراز سو-30إم كي إي" لتحل محل المقاتلات التي فقدت خلال حوادث الطيران المختلفة، وكذلك بيع 21 طائرة من طراز ميغ-29 إضافية.