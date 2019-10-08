رصد طائرة هليكوبتر عسكرية نادرة في روسيا... فيديو

وتعد مروحية "كا-29" من طائرات الهليكوبتر النادرة، فعدد مروحيات "كا-29" يقل عن 60 مروحية، حسب "روسيسكايا غازيتا".

وبدأت روسيا تنتج هذه المروحيات في عام 1987. وخصصت مروحية "كا-29" للانطلاق من سفينة إنزال كبيرة من فئة 1174. وتستطيع هذه السفينة التي تبلغ إزاحتها المائية 14000 طنّ أن تحمل على متنها 4 طائرات مروحية.

ويمكن أن يبلغ وزن مروحية "كا-29" عند الإقلاع 11500 كيلوغرام. وتتسع مروحية "كا-29" لـ16 عسكريا أو 2000 كيلوغرام من الحمولات. ويقودها طاقم متكون من شخصين، الطيار والملاح.

ويمكن أن تطير مروحية "كا-29" بسرعة 280 كيلومترا في الساعة. ويبلغ مداها 460 كيلومترا.

أما عن تسليحها فهي تحتوي على مدفع رشاش عيار 7.62 ملم وصواريخ "شتورم في" الموجهة التي تصيب أهدافا متحركة وثابتة على بعد 6000 متر. ويمكن تسليحها بمدافع عيار 30 ملم و23 ملم وبـ80 صاروخا غير موجه من عيار 80 ملم أو بقنبلتين جويتين.