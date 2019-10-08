حصة الأسلحة الجديدة في الجيش الروسي ترتفع إلى 68 % في نهاية العام

موسكو- سبوتنيك. وقال شويغو في مؤتمر عبر الهاتف: "بحلول نهاية العام، ستكون حصة الأسلحة الحديثة في القوات 68 في المئة. وهذا سيتيح لنا الاستمرار في ضمان حل المهام المخصصة للغرض المقصود منها".
وأضاف شويغو: "في الوقت الحالي، تسلمت القوات أكثر من ألفي وثلاثمائة وحدة من المعدات الجديدة والحديثة".
#Видео На Камчатке в рамках учения морпехи Тихоокеанского флота, десантировавшись из самолетов Ан-26, захватили аэродром условного противника, закрепившись на позициях и обороняя объект до подхода основных сил https://t.co/YBzwEiuavq #ТихоокеанскийФлот #МорскаяПехота #Учения pic.twitter.com/bx3TYzxOIh— Минобороны России (@mod_russia) October 8, 2019
وفي وقت سابق، أعلن أوليغ ساليوكوف، القائد الأعلى للقوات البرية الروسية، في مقابلة مع صحيفة "كراسنايا زفيزدا" أن الجيش الروسي بدأ في استلام دبابات "تي-90إم" حديثة.
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