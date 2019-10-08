حصة الأسلحة الجديدة في الجيش الروسي ترتفع إلى 68 % في نهاية العام

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن حصة الأسلحة والمعدات الجديدة في القوات المسلحة الروسية سترتفع إلى 68 في المئة بحلول نهاية العام، وتم تخصيص أكثر من 1.5 تريليون روبل (حوالي 23 مليار دولار) لإعادة التسلح.

موسكو- سبوتنيك. وقال شويغو في مؤتمر عبر الهاتف: "بحلول نهاية العام، ستكون حصة الأسلحة الحديثة في القوات 68 في المئة. وهذا سيتيح لنا الاستمرار في ضمان حل المهام المخصصة للغرض المقصود منها".

وأضاف شويغو: "في الوقت الحالي، تسلمت القوات أكثر من ألفي وثلاثمائة وحدة من المعدات الجديدة والحديثة".

#Видео На Камчатке в рамках учения морпехи Тихоокеанского флота, десантировавшись из самолетов Ан-26, захватили аэродром условного противника, закрепившись на позициях и обороняя объект до подхода основных сил https://t.co/YBzwEiuavq #ТихоокеанскийФлот #МорскаяПехота #Учения pic.twitter.com/bx3TYzxOIh — Минобороны России (@mod_russia) October 8, 2019

وفي وقت سابق، أعلن أوليغ ساليوكوف، القائد الأعلى للقوات البرية الروسية، في مقابلة مع صحيفة "كراسنايا زفيزدا" أن الجيش الروسي بدأ في استلام دبابات "تي-90إم" حديثة.