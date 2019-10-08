أخطر الدبابات من روسيا

أنتجت روسيا مجموعة متنوعة من الدبابات. والأغلب ظنا أن روسيا تتقدم على الدول الأخرى في عدد الدبابات التي اجتازت اختبارا قتاليا.

وتتميز الدبابات الروسية بسهولة صيانتها وإصلاحها وبساطة تشغيلها بالإضافة إلى قوتها النارية ولذا يشهد سوق العالم إقبالا كبيرا على شرائها. وإليكم 5 من أفضل وأخطر الدبابات الروسية، حسب مجلة "ذي ناشيونال إنترست":

تي-34

تعتبر دبابة "تي-34" من الآليات العسكرية الأسطورية. وظهرت هذه الدبابة في عام 1940. وتميزت دبابة "تي-34" بوجود الدروع الثقيلة. وكانت، مع ذلك، خفيفة نسبيًا وسريعة. وكان بإمكانها أن تسير على الأرض الوعرة الخالية من الطرق المعبدة.

وأبرزت دبابة "تي-34" كفاءتها خلال الحرب العالمية الثانية حيث تمكنت من مواجهة المدفعية الألمانية المضادة للدروع، ونجحت في مواجهة الدبابات الألمانية أيضا.

© Sputnik . Igor Zarembo دبابة تي-34

تي-54/55

ظهرت عائلة دبابات "تي-54/55" بعد الحرب العالمية الثانية. وكانت دبابات "تي-54/55" صغيرة الحجم نسبيا وقوية. ومن مزاياها سهولة الاستخدام.

وتم تصدير دبابات "تي-54/55" إلى الدول الأعضاء في حلف وارسو ودول الشرق الأوسط والعديد من الدول الآسيوية والافريقية. وتعتبر دبابات "تي-54/55" من الدبابات الأكثر استخداما في العالم، ورُصد مؤخرا استخدامها القتالي في سوريا وليبيا واليمن والعراق.

© Sputnik . Michail Voskresenskiy دبابة "تي-54"

تي-90

تعد دبابة "تي-90" من أرهب دبابات الجيل الثالث، وتشبه "غول فرانكنشتاين" وفقا لـ"ناشيونال إنترست".

ودخلت دبابة "تي-90" الخدمة في عام 1992. وعرضتها روسيا للبيع في سوق العالم باسم "تي-90إس" وهي الدبابة الروسية الأكثر مبيعا الآن، وتشتريها دول الشرق الأوسط وافريقيا وآسيا. وتم بيع حوالي 1500 من دبابات "تي-90إس" حتى الآن.

وتم مؤخرا تطوير دبابة "تي-90" إلى "تي-90إم". وتتفوق دبابة "تي-90إم" على شقيقتها "تي-90" و"تي-90أ" في التدريع والتحصين ضد المقذوفات المضادة. وحصلت دبابة "تي-90إم" على منظومة الحماية المتطورة المعروفة باسم "ريليكت" التي تسطيع مقاومة أقوى القذائف المضادة للدروع، ومنظومة "أرينا إم" التي تكتشف القذائف المضادة بصورة أوتوماتيكية وتدمرها بإطلاق الذخيرة المدمرة الخاصة.

كما حصلت دبابة "تي-90إم" على أكثر مدافع الدبابات فعالية في العالم، "2أ82-إم1"، وعلى وحدة الطاقة الإضافية التي تغذي جميع معدات الدبابة بالكهرباء دون تشغيل المحرك الأساسي.

وتستطيع دبابة "تي-90إم" أن تعمل في النهار والليل.

تي-95

صممت دبابة "تي-95" لتكون "الدبابة الروسية الأكثر فتكا" التي تتفوق على دبابات حلف شمال الأطلسي الرئيسية في التدريع والقوة النارية.

ودشنت روسيا مشروع إنشاء دبابة "تي-95" في عام 1988. واستمر العمل في هذا المشروع حتى عام 2010 عندما توقفت روسيا عن إنشاء ما كان يجب أن يكون الدبابة الأقوى، وبدأت تعمل على إنشاء دبابة أخرى أطلق عليها اسم "تي-14 أرماتا".

تي-14

تمثل دبابة "تي-14 أرماتا" الجيل الصاعد من الدبابات، ولعلها الدبابة الأكثر خطورة في العالم.

ومن أهم مميزات دبابة "تي-14 أرماتا" الخفة والحجم الصغير والمحرك القوي والحماية ذات الثلاثة مستويات.ِ