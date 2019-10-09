مقاتلة "ميغ-31" المعدلة تثبت قدراتها في الستراتوسفير

خاضت مقاتلتان تابعتان لطيران المنطقة العسكرية المركزية في وسط روسيا معركة تدريبية في الستراتوسفير.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلتي "ميغ-31بي إم" نجحتا في اعتراض طائرة معادية افتراضية على ارتفاع 15 ألف متر.

وانطلقت الطائرتان نحو الهدف المكتشف بسرعة تقارب 2500 كيلومتر في الساعة، وقامتا بتدميره بصاروخ تم إطلاقه افتراضيًا على ارتفاع يقارب 15000 متر. ونفذت المقاتلتان الاعتراضيتان مهمتهما دون الاستعانة بوسائط الدفاع الجوي الأرضية.

وتسمى طائرة "ميغ-31" رسميا بالسفينة الجوية. وخصصت هذه الطائرة لاعتراض وتدمير الطائرات والصواريخ المعادية على شتى الارتفاعات، وتقدر على تنفيذ مهمتها في الظروف الجوية الرديئة.

وتم مؤخرا تطويرها إلى "ميغ-31بي إم" التي تتمتع بفعالية عالية تعادل 3 أمثال فعالية "ميغ-31" بفضل المعدات الإلكترونية والأسلحة الجديدة.