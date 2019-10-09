الدفاع الروسية: الغواصة "كولبينو" تقوم بتجربة إطلاق ناجحة لصواريخ "كاليبر"... فيديو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الغواصة التابعة لأسطول البحر الأسود "كولبينو" قامت بتجربة إطلاق ناجحة لصواريخ من نوع "كاليبر" خلال التدريبات.

موسكو - سبوتنيك. وصرحت الوزارة في بيان "قام الطاقم بإطلاق صواريخ "كاليبر" على أهداف بحرية وبرية في حوض البحر الأوسط في إطار التدريبات، وجرى الإطلاق من تحت الماء. والصواريخ أصابت جميع الأهداف".

وقد جهزت الغواصات بأجهزة عالية الحساسية ومنظومات صاروخية عالية الدقة. وتجمع الغواصات بين خصائص التخفي الصوتي واكتشاف الهدف عن بعد. وزودت بأحدث أنظمة الملاحة ونظام إدارة معلومات آلي حديث.

وستساعد الغواصات على توفير الأمن. وتعتزم قيادة القوات البحرية بناء 6 غواصات أخرى مماثلة لأسطول المحيط الهادئ.