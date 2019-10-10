أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الرادارات الفائقة القوة "نيوبيي-سي في" ستبدأ المناوبة القتالية في أجزاء من المنطقة العسكرية الجنوبية بحلول نهاية العام.

تعتبر المحطات بحق "مطاردة الطائرات غير المرئية". يمكن للرادارات أن تكتشف بسهولة ما يسمى بطائرات الشبح الأمريكية، مثل قاذفة القنابلB-2 Spirit ، وكذلك مقاتلات F-22 Raptor وF-35 Lightning II . في الوقت من الممكن تزويد نيوبيي-سي في" تزيد دقة تعيين الهدف، وتجعل المجمع غير معرض للصواريخ المضادة للرادارات من طراز AGM-88 HARM.

في الواقع، لا يمكن إلا لقليل من رادارات "نيوبيي-سي في" الموجودة في شبه جزيرة القرم، السيطرة على البحر الأسود بأكمله. بطبيعة الحال، لا يمكن أن يناسب هذا الوضع الأمريكيين الذين لديهم وجهات نظرهم الخاصة في هذه المنطقة. من الواضح أن الولايات المتحدة لا تحبذ تعزيز الأسطول الروسي وتحويل شبه الجزيرة إلى قلعة منيعة، وكذلك ظهور رادارات جديدة قادرة على اكتشاف حركة طائرات سلاح الجو الأمريكي، وهذا يوجه ضربة قوية لطموحات واشنطن.

وقال يفغيني بوجينسكي، رئيس قسم المعاهدات الدولية بوزارة الدفاع الروسية: "لكن لدينا الحق في التعزيز كما نحتاج، إن هناك حاجة إلى رادارات جديدة، سيتم نشرها في شبه جزيرة القرم وجنوب البلاد، للدفاع - لإنشاء حقل رادار والحفاظ عليه".

في الوقت نفسه، أشار إلى أن المحطات ليست سلاحًا فتاكًا، وهو أمر لا يمكن قوله عن أنظمة الدفاع الصاروخي الأمريكية في رومانيا. وبالتالي، فإن روسيا لا تحاول استفزاز واشنطن من خلال نشر نيوبيي-سي في في جنوبها، ولكنها تقوم فقط بتنظيم مناوبة قتالية فعالة.