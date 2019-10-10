وسائل إعلام: أنظمة "إس-500" الروسية كابوس للولايات المتحدة

لاحظ مؤلفو Sohu أن تطوير إس-500 يقترب من نهايته المنطقية. من المفترض أن يعتمد الجيش الروسي نظامًا فريدًا بعد الانتهاء من جميع التجارب والاختبارات اللازمة. وفقًا للصحفيين الصينيين، سيلعب هذا الحدث دورًا مهمًا في التوافق الجيوسياسي في المستقبل.

وقال الصحفيون: "نظام إس-500 هو مجمع متنوع لاعتراض جميع أنواع الأهداف الجوية. إنه قادر على إيجاد وتدمير ما يصل إلى 10 أهداف أسرع من الصواريخ الباليستية التي تطير بسرعة تصل إلى 7 كم / ثانية. بقدراته، يتجاوز بكثير خصائص نظام الدفاع الجوي إس-400 ونظام باتريوت الأمريكي".

تشمل مزايا إس-500 قدرته على اعتراض الطائرات والمروحيات وصواريخ كروز وكذلك الأقمار الصناعية التي تدور حولها. وفقا للخبراء، فإن أحدث أنظمة الدفاع الجوي الروسية ليس لديها نظائر في العالم. من المخطط أن يبدأ الجيش الروسي في تلقي هذه الأنظمة في عام 2020.

وفقًا للصحفيين: "إذا تم نشر أنظمة صواريخ روسية من طراز إس-500 في الشرق الأوسط، فستكون هذه أكبر كابوس بالنسبة للولايات المتحدة".

الميزات القوية لنظام إس-400 جعلت الولايات المتحدة تشعر بالفعل بالتهديد لهيمنتها الجوية. إن ظهور المجمعات إس-500 في الجيش الروسي سيزيد من تعزيز التخلف الأمريكي في مجال الدفاع الجوي. سيكون لموسكو ميزة على خصومها لسنوات عديدة مقبل.