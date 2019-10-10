رومانيا توفر للناتو قاعدة جوية للانطلاق نحو القرم

وتهدف الإصلاحات والترميمات التي ستخضع لها القاعدة الجوية الرومانية إلى تطويرها حتى مطابقة معايير حلف شمال الأطلسي (ناتو) كافة وتمكينها من استقبال طائرات "إف-16" التابعة لسلاح الجو الروماني وطائرات "إف-35" التابعة للدول المجاورة، وإيواء 8 آلاف عسكري أو 10 آلاف عند الضرورة كما أشارت إلى ذلك دورية "جينز" العسكرية.

وهذا يعني كما ترى جريدة "أوترو" الإلكترونية أنه يصبح بإمكان الناتو استخدام هذه القاعدة لتوجيه الضربات الجوية لشبه جزيرة القرم، فالمسافة الفاصلة بين القرم وشواطئ رومانيا لا تتجاوز 250 كيلومترا. وفوق كل ذلك يجب ألا يغيب عن بالنا أنه توجد في رومانيا منظومات "أيجيس" الأمريكية للدفاع الصاروخي التي يمكنها أن تعمل بالتنسيق مع بوارج الناتو.

وفي هذه الأثناء يواصل الناتو المناورات الجوية في بلغاريا والتي تتضمن فعالياتها المعارك الجوية بين مقاتلات "إف-16" الأمريكية و"ميغ-29" الروسية.