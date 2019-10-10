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11:47 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    مقاتلة سو-57

    معركة "سو-57" و"إف-22"...من ينتصر

    © Sputnik . Vladimir Astapkovich
    رصد عسكري
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    قليل من دول العالم في الوقت الحالي يمكنها أن تفتخر بنموذج نهائي لمقاتلة من الجيل الخامس. تتحدث المجلة الأمريكية "ناشيونال إنترست" عن لقاء محتمل في الجو لطائرة سو-57 الروسية ومقاتلة F-22 للقوات الجوية الأمريكية، وأي طائرة ستخرج منتصرة من هذه المعركة.

    تتميز الطائرة الروسية بخصائص غير متاحة للعدو الأمريكي، مما يعطي ميزة لـ"سو-57".

    يلاحظ الصحفيون أن مصممي الولايات المتحدة الأمريكية والصين واليابان وروسيا وكوريا الجنوبية يعملون بجد على مقاتلة الجيل الخامس. في الوقت الحالي، من المعروف أن سلاح الجو الأمريكي يستخدم طائرة F-22 Raptor ، F-35، وفي الصين J-20 جاهزة. تم إطلاق الإنتاج الضخم الروسي ل"سو-57" في 29 يوليو/تموز 2019.

    تم إنشاء F-22 Raptor الأمريكية كمقاتلة للتميز لتحل محل إف-15.  تم تصميم الطائرة وصنعها بواسطة شركة لوكهيد مارتن، التي صنعت سابقًا F-117A Nighthawk.  قام النموذج الأولي لطائرة YF-22 الجديدة بأول رحلة في عام 1990، وحلقت أول طائرة ما قبل الإنتاج من طراز F-22 إلى السماء في عام 1997.

    عند إنشاء هذه الطائرة، تم الاهتمام بتكنولوجيا الشبح. تم تطوير ملف تعريف المقاتلة على كمبيوتر Cray العملاق. تم تحقيق ذلك بفضل الأجنحة ذات الشكل الماسي والحواف الحادة على السطح. سطح الطائرة مغطى بطبقة ممتصة للرادار ومصنوع من مواد تسمح بالهروب من وسائل الكشف.

    تحتوي F-22 على محركين مزدوجين نفاثين مزودان بحجرات إحراق يمكنهما التحكم في ناقل الحركة. تسمح محطات الطاقة هذه للطائرة بالتحليق بسرعة تفوق سرعة الصوت دون استخدام الحرق.

    تحتوي الطائرة على ثلاث حجرات للأسلحة، يمكن أن تستوعب اثنتان منها صاروخ موجه بالأشعة تحت الحمراء AIM-9M Sidewinder. يمكن أن تحمل حجرة الأسلحة المركزية ذخيرة موجهة عبر الأقمار الصناعية، وهناك أيضًا مدفعية جاتلينج M61A2 عيار 20 ملم على متنها.

    بالنسبة للمقاتلة الشبح الروسية، فإن الخبراء العسكريين الأمريكيين في حيرة بشأن خصائصها الحقيقية. في الوقت الحالي، المعلومات حول سو-57 ليست كبيرة مقارنةً بالمنافسين. يجب أن تكون الطائرات القتالية الأولى جاهزة للعمل بحلول نهاية هذا العام. أبرمت وزارة الدفاع الروسية عقدًا لتوريد 76 طائرة من هذا النوع لقوات الفضاء الروسية.

    يلاحظ الخبراء الأمريكيون أن الميزة التي لا يمكن إنكارها لسو-57 هي سرعتها القصوى وقدرتها العالية على المناورة، والتي يتم تحقيقها بفضل نظام دفع متغير للمحرك. يُقترح أيضًا أن تكون الطائرة الجديدة بمثابة نظيرة لطائرة سو-27 مع تحسين القدرة على الحركة وخصائص التخفي، بما في ذلك سرعات تفوق سرعة الصوت، كما يتيح تصميم الجناح زيادة الحجم الداخلي للمعدات والوقود والأسلحة. ابتكر المصممون الروس في شركة "ساتورن" محركًا جديدًا تمامًا للمقاتلة من الجيل الخامس والذي يسمى "الجسم 30". تسمح معدات الرادار باكتشاف طائرة الشبح للعدو على مسافة كبيرة، وعلى مسافات أقصر يستخدم نظام البحث بالأشعة تحت الحمراء.

    نظام البحث بالأشعة تحت الحمراء في القتال القريب ميزة للطائرة الروسية. يمكن لمعدات سو-57 أيضًا ضرب الأهداف دون تجاوز الاكتشاف البصري، ولكن عند الاقتراب من F-22، يمنح نظام الكشف بالأشعة تحت الحمراء، إلى جانب القدرة على المناورة العالية ، للطائرة الروسية ميزة واضحة.

    وفقًا للخبراء الأجانب في تكنولوجيا الطيران العسكري، فإن تزويد طائرات سو-57 الروسية في الخارج يمكن أن يمثل مشكلة خطيرة بالنسبة للولايات المتحدة. وقد أعربت حكومة ميانمار بالفعل عن رغبتها في الحصول على هذه المقاتلات. سيؤثر ظهور أحدث طائرة هجومية في جنوب شرق آسيا بشكل خطير على توازن القوى في المنطقة.

    إنفوجرافيك - المقاتلة الروسية سو-57
    © Sputnik /
    المقاتلة الروسية "سو-57"

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    الكلمات الدلالية:
    أسلحة, سلاح روسيا, سو-27, إف-35, إف-22, سو-57
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