القوات البرية التركية...أقسامها وأسلحتها

أساس الجيش التركي هو القوات البرية. يبلغ عددها حوالي 390 ألف شخص - أي حوالي 80 % من إجمالي عدد الجيش التركي.

تتمثل المهمة الرئيسية التي تواجه القوات البرية لتركيا، اليوم، في القدرة على شن أعمال قتالية في عدة اتجاهات في وقت واحد والمشاركة في الحفاظ على النظام العام داخل الدولة، والمشاركة في مهام حفظ السلام تحت رعاية حملات الأمم المتحدة وحلف الناتو.

أقسام القوات البرية:

تنقسم القوات البرية في أربعة جيوش ومجموعة منفصلة من القوات الموجودة في الجزء الشمالي من قبرص. تشمل القوات البرية التركية أيضًا تسع فرق، وثلاثة فرق ميكانيكية، وفرقتي مشاة، و 39 لواءً منفصلًا، وفوجان لأغراض خاصة، وخمسة أفواج حدودية، وعددًا من وحدات التدريب. التشكيل التكتيكي الرئيسي للجيش التركي هو اللواء، وفقا لموقع "ميلاتري أرمس".

بالإضافة إلى ذلك، تشمل القوات البرية التركية ثلاثة أفواج مروحيات ومجموعة واحدة منفصلة مروحيات وفوج مروحيات هجومية.

4 أسلحة تستخدمها القوات البرية التركية:

1- دبابة ألتاي: هي دبابة قتال رئيسية تركية، حيث تعتبر الدبابة الأولى والفريدة من نوعها في تركيا، لكونها أول دبابة تصنيع محلى تركي.

تحمل هذه الدبابة تصميما تقليديا وقد اقتبست بعض التكنولوجيا الكورية الجنوبية الموجودة في الدبابة كيه2 بلاك بانثر لكن تصميمها مختلف عن الدبابة الكورية.

وهي تصنف بأنها من الجيل الثالث المتقدم، والتي تحتوي على أحدث التقنيات، كما أنها قادرة على توفير جميع أنواع الدعم التكتيكي القتالي في القرن الحادي والعشرين، وفقاً ل"ترك برس".

تحمل هذه الدبابة تصميما تقليديا وقد اقتبست بعض التكنولوجيا الكورية الجنوبية الموجودة في الدبابة كيه2 بلاك بانثر لكن على العموم لها تصميم مختلف عن الدبابة الكورية. من المتوقع أن تحمل دبابة القتال الرئيسية ألتاي مدفعا نوع L55 أملس السبطانة عيار 120 ملم، وهذا المدفع من صنع شركة راينميتال والذخيرة مخزنة في البرج. تحمل الدبابة أيضا رشاش محوري عيار 7.62 ملم بالإضافة إلى رشاش آخر عيار 12.7 ملم موضوع على سقف الدبابة.

الدبابة ألتاي مزودة بنظام حديث للسيطرة على إطلاق النار من نوع Volkan ونظام إدارة معركة مصنوع من قبل شركة أسلسان التركية. طاقم الدبابة مكون من 4 أفراد: قائد وسائق ورامي وملقم للذخيرة.

دبابة التاي التركية ستصبح الدبابة الرسمية للجيش الصومالي.#تعرف_على_الصومال pic.twitter.com/BFv2eZhOky — الصومال بالعربية (@So_Arabic) May 25, 2019

سيتم تزويد الدبابة بمعدات للغوص العميق مما يجعلها قادرة على تجاوز العقبات المائية إلى عمق يصل إلى 4.1 متر. كما ستتضمن الدبابة منظومات إضافية تسمح لطاقمها بالعمل في مناطق التهديدات الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.

كما ستتضمن الدبابة منظومات إضافية تسمح لطاقمها بالعمل في مناطق التهديدات الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.

2- سابرا: هي دبابة تم تطويرها وتصنيعها في هيئة الصناعات العسكرية، وهي تمثل نسخة معدلة من M60 باتون مخصصة للتصدير. ويعتمد تطويرها على المعلومات التي جمعت من تطوير سلسلة دبابات مجاح، التي تستند في أساسها على سلسلة دبابات باتون. حوالي 170 دبابة سابرا صُنعت لصالح سلاح المدرعات التركي كجزء من مشروع الحداثة الذي تضمن تطوير دبابات باتون إلى دبابات سابرا، وأطلقوا عليها هناك M60T Sabra.

تم تبديل جميع أجزاء الدبابة تقريباً، من بينها البرج، والمدفع الذي طُور لمدفع عيار 120 ملم. وأضيف للدبابة منظومات مراقبة إطلاق نار وإنذار، وتصوير حراري، ومنظومة تهوية. والمحرك تم استبداله هو الآخر ومعه ناقل الحركة الهيدروليكي القديم بمنظومة حديثة. والدرع السلبي أُستبدل بدرع حديث وأضيف إليه أيضا درع تفاعلي. واستبدل الجنزير أيضا بمنظومة يمكنها التعامل مع التضاريس الصعبة.

هناك 3 نسخ من الدبابة، 1 و 2 و 3. وتعد هذه الدبابة دبابة معركة محورية في مقدورها الصمود في ساحة الدبابات الحديثة.

3- ليوبارد 2 -هي دبابة قتال رئيسية ألمانية الصنع، من إنتاج شركة كراوس مافي ويجمان. تم تطوير الدبابة كبديل للدبابة ليوبارد التي حققت نجاحاً ملحوظاً في وقتها.

يستخدم النموذج الحالي من هذه الدبابة، Leopard 2 A6، مدفعاً رئيسياً من النوعL 55، ذا السبطانة الملساء الطويلة، ويتميز بوجود محرك احتياطي، وحماية مطورة ضد الألغام؛ إضافة إلى نظام لتكييف الهواء.

الدبابة مزودة بكامير تلفزيونية لها زاوية رؤية رأسية وأفقية 65 درجة. وتستخدم درعاً من المواد المركبة من الجيل الثالث. تستخدم الدبابة نظام قيادة النيران Peri – R 17A 2 المزود بمنظومة رؤية وتسديد، تعمل ليلاً ونهاراً، ومجال رؤيتها 360 درجة؛ والرامي يستخدم جهاز رؤية ليلية من النوع EMES 15 والدبابة مزودة بجهاز تحديد مسافة، يعمل بأشعة الليزر من النوع CE 628، من إنتاج شركة Zeiss، ويبلغ أقصى مدى للجهاز 10 كم، بخطأ في التحديد لا يزيد على 20 م.

Turkey confirms use of German Leopard 2 tanks in Operation Olive Branch in Syria’s Afrin https://t.co/ll0MHFOg9N pic.twitter.com/7S3cJDOYLh — The Defense Post (@DefensePost) January 30, 2018

4- M48: هي دبابة قتال رئيسية صممت في الولايات المتحدة. هذه الدبابة مطورة عن دبابة إم-47 باتون.

صممت دبابة إم-48 باتون لاستبدال دبابة إم-47 باتونوإم-4 شيرمان. بالرغم من التشابه الكبير مع دبابةإم-47 إلا أنها تعتبر تصميم جديد كلياً.كانت أخر دبابة تستخدم مدفع عيار 90 ملم، في الموديل الأخير، إم-48أي5 طورت لتحمل سلاح جديد معياري مثل دبابة إم-60، المدفع 105 ملم.