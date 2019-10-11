الصين تعرض صحنا طائرا...صور

في معرض China Helicopter 2019، الذي افتتح، اليوم الخميس، في الصين، تم تقديم جهاز غير عادي. وسمّي النموذج لمركبة مستديرة الشكل واعدة على شبكة الإنترنت، بالصحن الطائر.

على الرغم من هذا المظهر غير العادي، فإنه لا علاقة لها بتكنولوجيا الكائنات الفضائية. هذا الابتكار الصحن الطائر سيتفوق على تقنية المروحيات التقليدية في خصائص الطيران. على سبيل المثال، ستكون السرعة القصوى 650 كم / ساعة.

لكن الخبراء الأجانب لا يشاركون الصينيين تفاؤلهم - فالتجارب السابقة لإنشاء أجهزة مماثلة في الشكل كانت تنتهي بالفشل دائمًا. من المحتمل أن هذا الابتكار، حتى لو تم إنشاء نموذج عمل حقيقي، لن يتم التحدث عنه إلا كفضول تقني. من غير المرجح أن يكون واسع الانتشار.

وفقا لموقع The Drive ، فإن الدوار الرئيسي للطائرة، المصمم للصعود العمودي، يصل قطره إلى حوالي 5 أمتار.

الآن في جمهورية الصين الشعبية، تم تطوير وإنتاج عدد كبير من معدات المروحيات المختلفة. بالطبع، في العديد من العينات، يوجد تكنولوجيا أجنبية، وبعضها، على سبيل المثال، Z-20، عادة ما تكون مستنسخة بالكامل تقريبًا من مركبات أجنبية، وحتى الآن، تعد طائرة مي-17 الروسية من أكثر المروحيات وجودا في الطيران العسكري لجيش التحرير الشعبي الصيني. شاركت هذه التقنية مؤخرًا في تمرين مركز القيادة الاستراتيجية المشتركة 2019، حيث نفذت جميع المهام بنجاح.