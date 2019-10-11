وسائل إعلام تتحدث عن الأسطول الجوي لـ "المنطقة 51"

لدى "المنطقة 51" أسطولها الخاص من طائرات الإنقاذ "إتش إتش-60 يو".

ونقل موقع "The Drive" عن مراقبين للقاعدة العسكرية الأمريكية الغامضة في ولاية نيفادا، أنه من المرجح أن تكون المروحية "يو" مخصصة لوحدة المروحيات، التي يفترض أنها مرتبطة بطريقة أو بأخرى بمركز اختبارات الطيران التابع للقوات الجوية والفرقة 3، التي تشارك في عمليات المراقبة التي تشمل "تشغيل التقنيات الأجنبية"، وفحص الطائرات غير الأمريكية والأنظمة وكذلك أداء "واجبات سرية للغاية" في اختبارات الطيران.

وأشار الموقع إلى أن ظهور مروحيات إتش إتش60يو متشابك وضبابي مثل قصة "المنطقة 51". في نهاية الألفينيات، تبين لسلاح الجو الأمريكي أن أسطوله الجوي لم يعد قادرا على مواجهة التحديات الحديثة. في عام 2011 تم إنتاج مروحيات إتش إتش-60 يو. وفي وقت لاحق قررت القوات الجوية الأمريكية إرسال أربع مروحيات إلى القاعدة في نيفادا.

"المنطقة 51" هي موضوع العديد من نظريات المؤامرة، ليس فقط في الولايات المتحدة، ولكن في جميع أنحاء العالم. وفقًا للشائعات، توجد بقايا سفن كائنات فضائية، وكذلك مختبرات سرية فيها كائنات فضائية، التي تجري وكالات الاستخبارات الأمريكية تجارب عليها.