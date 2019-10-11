مقاتلة "بوينغ" الجديدة ليست محصنة ضد صواريخ "إس-400"

ويفترض أن تحصل القوات الجوية الأمريكية على 136 من طائرات "النسر" المعدلة F-15EX في فترة ما قبل عام 2025. ويجد مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية أن طائرة "النسر" المعدلة تنافس مقاتلة "إف-35"، حتى أن البنتاغون قد يضطر إلى تخفيض الطلب على مقاتلات "إف-35" لكي يشتري هذا العدد من طائرات "النسر" المعدلة.

وعقدت مجلة أمريكية تتخصص في شؤون الطيران مقارنة بين F-15EX و F-35، ووجدت أن مقاتلة "النسر" المعدلة ليست محصنة بشكل جيد ضد صواريخ وسائط الدفاع الجوي الروسية، وعلى الأخص "إس-400".

وأظهرت الدراسة المقارنة التي أجرتها المجلة أن الرادار الخاص بمنظومة "إس-400" يستطيع أن يكشف طائرة "النسر" المعدلة على بعد 200 ميل، بينما تكون مقاتلة "إف-35" خفية لرادار منظومة الدفاع الجوي الروسية على هذا البعد ويمكن أن تظهر على شاشة رادار "إس-400" عندما تكون المسافة الفاصلة بينهما 20 ميلا.

وخلصت المجلة إلى استنتاج أن طائرة "النسر" المعدلة لا تصلح للاستخدام في مناطق تواجد أنظمة الدفاع الجوي القوية، ولكنها تكون الأكثر فعالية في سائر الحالات الأخرى. فبينما تحمل مقاتلة "إف-15" الجديدة 13 طنا من القنابل والصواريخ وتصعد إلى ارتفاع 18 كيلومترا وتطير بسرعة 2.5 ماخ ويبلغ مداها 1770 كيلومترا، تحمل مقاتلة "إف-35" 10 أطنان من الصواريخ والقنابل ويمكنها أن تصعد إلى ارتفاع 15 كيلومترا وتطير بسرعة 1.6 ماخ ويبلغ مداها 1078.

وتبلغ كلفة استخدام طائرة "إف-15" المعدلة خلال الساعة الواحدة 27 ألف دولار بينما تصل كلفة استخدام "إف-35" إلى 35 ألف دولار.