كيف أجريت التجارب النووية الأولى تحت الأرض في الاتحاد السوفيتي

منذ 58 عامًا، في 11 أكتوبر/تشرين الأول 1961، تم إجراء أول اختبار نووي تحت الأرض في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية في موقع الاختبار سيميبالاتينسك. بلغ معدل TNT التي تم تفجيرها في جبال ديغلن 1 كيلوطن .

لم يكن الغرض من التجربة فقط هو تحديد منهجية الاختبارات السرية، ولكن أيضًا تطوير طرق ووسائل الكشف المبكر عن مثل هذه الانفجارات. للقيام بذلك، تم إنشاء منجم طوله 380 مترًا في صخور ديغلن، وكانت الكاميرا نفسها على عمق 380 مترًا.

هناك ذكريات لفيتالي باخاردين، الذي خدم في موقع سيميبالاتينسك للتجارب النووية في 1961-1964. يقول: "إن عمال المناجم حفروا الحفر العميقة في الصخور، ووضعوا المتفجرات فيها وقاموا بتفجيرها. ثم تم تسوية المواقع غير السوية...تم تكسير الجدران والسقف في الكتلة الصخرية...كان من المهم الحفاظ على أبعاد بحيث يمكن أن تتحرك العربة ذات الحمولة بحرية في المنجم. وتركت حواف صخرية معلقة من جميع الجوانب، وعلى مسافات معيّنة من مكان الشحن، وتم حفر حفر في الجدران الجانبية، التي وُضعت فيها مجسات وأجهزة استشعار الأبعاد".

© Sputnik . Alexander Lyskin مكان أول اختبار نووي تحت الأرض

من أجل منع انفجار المنتجات المشعة من الوصول إلى السطح، تم تثبيت ثلاثة أقسام من المسدات. في الأول - أربعين مترا - تم وضع أنبوب لإخراج تدفقات إشعاع النيترونات وغاما إلى الأجهزة. والثاني 30 مترا. والثالث 10 أمتار. في منطقة مركز الانفجار، وضع العلماء حيوانات تجارب.

وحدة التحكم في القيادة، التي تم تفجير القنبلة منها، كانت على بعد 5 كيلومترات من مدخل المنجم. من الانفجار، ارتفع الجبل في مركز الزلزال 4 أمتار، ومع ذلك، تمكنت المباني التي تم إنشاؤها من احتواء كل قوة القذائف تحت الأرض.

يتذكر فيتالي باخاردين الانفجار نفسه: "كما لو أنه "تنهد"، انتفخ الجبل قليلاً وعاد إلى وضعه على الفور. تساقطت الثلوج التي كانت على الجوانب إلى الأسفل، ولكن ليس كلها. وتحولت بعضها إلى بخار، ظهرت سحابة بخار بيضاء، بعد الانفجار، كان هناك تذبذب قوي للأرض.

بعد أن هدأت الموجة، دخل العلماء والعمال إلى الموقع ووجدوا أن الموقع بقي في حالة جيدة حتى المسد الثالث. ولم يتم اكتشاف أي تلوث إشعاعي هناك.

تم إجراء اختبارات أرضية للأسلحة النووي، وكذلك تجارب جوية، في موقع اختبار سيميبالاتينسك حتى عام 1963، عندما تم توقيع المعاهدة السوفيتية الأمريكية لحظرها. بعد ذلك، تركزت جميع الاختبارات تحت الأرض.