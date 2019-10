كيف أطلقت مقاتلة أمريكية النار على نفسها

بعد انتصار المقاتلة السوفيتية من طراز ميغ- 15 في سماء كوريا بجناح اجتياح عكسي، أصبح من الواضح أن عصر الطائرات "بجناح مستقيم" قد انتهى: لم تتمكن الطائرة الكلاسيكية من الصمود في وجه المنافسة مع طائرات مقاتلة جديدة وأسرع وقادرة على المناورة أفضل. ووكل سلاح الجو الأمريكي المصممين لإنشاء خصم جدير للطائرة ميغ- 15، وتم بناء هذه الطائرة. لقد اتضح أنها سريعة جدً، حتى زيادة عن اللزوم.

كان محرك Wrigth J65-W-18 النفاث يسرع طائرة النمر البالغة حمولتها 6.5 طن إلى 1170 كيلومترًا في الساعة - أي أكثر بمائة من ميغ-15. في سبتمبر 1956، أجرى طيار الاختبار توم أتريدج رحلة تجريبية على الطائرةF11F . وصل إلى ارتفاع ستة كيلومترات، ثم وصل إلى أقصى سرعة وأطلق رشقات نارية قصيرة بعيار 20 ملم. بعد 11 ثانية على ارتفاع يزيد قليلاً عن كيلومترين، شعر أتريدج بضربة على طائرته. ضربت إحدى القذائف ضوء قمرة القيادة، والآخرى ضربت جهاز إدخال الهواء في المحرك.

طلب الطيار العودة إلى القاعدة، وحصل على إذن وقلل السرعة حتى لا يتحطم ضوء قمرة القيادة إلى أجزاء. وعلى بعد ثلاثة كيلومترات من المطار، تعطل المحرك بالكامل.

وكتب موقع We Are The Mighty: "لم يغادر أتريدج الطائرة - فهؤلاء المختبرون مجانين، لكنه أنزلها على رؤوس الأشجار، على الرغم من الإصابات الطفيفة، خرج الطيار من المقاتلة وتم التقاطه بواسطة مروحية إنقاذ.

وأظهرت التحقيقات أن F11F دمرت نفسها. بأقصى سرعة، تمكنت مقاتلة النمر من تجاوز قذائفها الخاصة.