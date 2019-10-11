القوة النارية... المدفعيات التي يستخدمها الجيش التركي في سوريا...فيديو

هذه المنشآت، في الواقع، هي نسخ من السوفيتية بي إم-21 "غراد". هي قادرة على ضرب الأهداف على مسافة تصل إلى 40 كم، ويمكن أن تكون مجهزة بوحدات قتالية مختلفة.
Военная операция Турции на территории Сирии, применение РСЗО T-122 Sakarya. pic.twitter.com/6rDKue6SZd— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) October 11, 2019
يتم استخدام نظام رقمي حديث للتحكم بإطلاق النار، والذي يمكنه تخزين المعلومات حول 20 هدفًا.
شارك في تصنيعها اختصاصيون من كوريا الجنوبية. المدفعية قادرة على تدمير العدو بقذائف نشطة على بعد 40 كيلومترا. وزنها 46 طنا. قوة محركها-1000 حصان. السرعة القصوى على الطريق السريع 65 كم/الساعة. الطاقم -5 أشخاص. وهي عالية الدقة وتعتبر واحدة من الأفضل في الناتو.
Gece vakti CNRA atışları yoğun bir şekilde devam ediyor. pic.twitter.com/bBkORwMDnG— Milli Savunma🇹🇷 (@millisavunma_tr) October 9, 2019
كما تم رصد نقل المدفعية الذاتية الدفع إم110أ2 الأمريكية الصنع إلى الحدود. وهذه وحوش الحرب الباردة عيار 203 ملم وتعتبر الأقوى في الجيش التركي، وفقا لصحيفة "روسيسكايا غازيتا".
Voy a hacer hilo aquí para reunir todos mis tweets de equipamiento durante la campaña.— Yago Rodríguez (@MinsterTX) October 10, 2019
Imagen sin confirmar, batería de lanzacohetes múltiples T-122 turcos junto a Rojava. pic.twitter.com/PtZ8hBoDmX
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