القوة النارية... المدفعيات التي يستخدمها الجيش التركي في سوريا...فيديو

يواصل الجيش التركي العملية العسكرية ضد القوات الكردية في سوريا. وتُستخدم راجمات الصواريخ T-122 Sakarya 122 مم بنشاط في الأعمال القتالية.

هذه المنشآت، في الواقع، هي نسخ من السوفيتية بي إم-21 "غراد". هي قادرة على ضرب الأهداف على مسافة تصل إلى 40 كم، ويمكن أن تكون مجهزة بوحدات قتالية مختلفة.

Военная операция Турции на территории Сирии, применение РСЗО T-122 Sakarya. pic.twitter.com/6rDKue6SZd — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) October 11, 2019

يتم استخدام نظام رقمي حديث للتحكم بإطلاق النار، والذي يمكنه تخزين المعلومات حول 20 هدفًا.

شارك في تصنيعها اختصاصيون من كوريا الجنوبية. المدفعية قادرة على تدمير العدو بقذائف نشطة على بعد 40 كيلومترا. وزنها 46 طنا. قوة محركها-1000 حصان. السرعة القصوى على الطريق السريع 65 كم/الساعة. الطاقم -5 أشخاص. وهي عالية الدقة وتعتبر واحدة من الأفضل في الناتو.

Gece vakti CNRA atışları yoğun bir şekilde devam ediyor. pic.twitter.com/bBkORwMDnG — Milli Savunma🇹🇷 (@millisavunma_tr) October 9, 2019

كما تم رصد نقل المدفعية الذاتية الدفع إم110أ2 الأمريكية الصنع إلى الحدود. وهذه وحوش الحرب الباردة عيار 203 ملم وتعتبر الأقوى في الجيش التركي، وفقا لصحيفة "روسيسكايا غازيتا".