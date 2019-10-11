خبير: روسيا يمكنها إعادة "القطار الصاروخي" ردا على خروج واشنطن من معاهدة الصواريخ

صرح الخبير العسكري، رئيس تحرير مجلة "ناتسونالنيا أوبورونا"، إيغور كورتشينكو بأن رد روسيا على انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الوقود النووي وإمكانية نشر صواريخ متوسطة المدى في أوروبا يمكن أن يكون إعادة تشغيل مشروع مجمع صواريخ السكك الحديدية العسكرية وتعزيز الدفاع الجوي على الحدود الغربية للبلاد.

وأشار كوروتشينكو إلى أنه إذا تم نشر الصواريخ متوسطة المدى الأمريكية ليس فقط في آسيا ولكن أيضًا في أوروبا ، فسيتعين على روسيا اتخاذ إجراءات صارمة، على وجه الخصوص، إحياء مشروع القطار الصاروخي "بارغوزين".

وقال الخبير لوكالة "سبوتنيك" "من الواضح أنه يجب تنفيذ برنامجين في إطار بناء القوات النووية الاستراتيجية في روسيا: إعادة تشغيل برنامج مجمع صواريخ السكك الحديدية بصواريخ بالستية تعمل بالوقود الصلب، والتي سيكون من المستحيل ضربها في المرحلة الأولية".

وأوضح كورتشينكو أن الأقمار الصناعية الأمريكية لن تكون قادرة على اكتشاف قطار صاروخي يسير بين موسكو وفلاديفوستوك ولا يختلف خارجياً عن القطارات العادية. مؤكدا أنه يمكن إنشاء هذا المجمع في وقت قصير، مع مراعاة تجربة روسيا الحالية في هذا المجال.

كما لم يستبعد الخبير إمكانية قيام روسيا بإنشاء نظام صواريخ أرضي متنقل متوسط ​​المدى جديد.

وقال كوروتشينكو: "سيكون هذا مشروعًا جديدًا ، تم الحفاظ على مواقع التصميم ومنشآت الإنتاج، يمكننا بسرعة إنشاء هذه الأسلحة في مستوى جديد من التطور التكنولوجي".

"بارغوزين" هو قطار لا يمكن تمييزه على ما يبدو عن قطار الشحن التقليدي. يتم تثبيت ثلاثة صواريخ باليستية عابرة للقارات مع 30 رأسًا حربيًا بسعة 550 كيلو طن في كل قاطرة. بالإضافة إلى ذلك، كان فيه مراكز القيادة والأنظمة التكنولوجية والتقنية والاتصالات والموظفين.

في حالة وجود تهديد حرب نووية ، فإن بارغوزين يسير على السكة الحديدية مع باقي القطارات العادية. بعد تلقي الأمر، يتوقف القطار ويستعد لشن هجوم. تفتح المصاريع على سطح القطار، ويتم وضع حاويات إطلاق الصواريخ المخبأة في وضع عمودي. في غضون بضع دقائق، يحدث الإطلاق.