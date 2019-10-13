الكشف عن سبب دخول المدمرة الأمريكية إلى البحر الأسود

صرحت قائدة الأسطول السادس الأمريكي، ليزا فرانشيتي، مدمرة صواريخ موجهة "بورتر" تابعة لقوات مشاة البحرية الأمريكية كجزء من عملية مخطط لها مسبقا.

وأكدت فرانشيتي على أن هذه الزيارة، لسفن البحرية الأمريكية كانت السابعة هذا العام، تُظهر "التزام واشنطن بحرية الملاحة والاتزام تجاه حلفاءنا وشركائنا في الناتو بالمنطقة"، بحسب بيان الأسطول البحري الأمريكي

ودخلت المدمرة بورتر (DDG-78) إلى البحر الأسود في 12 أكتوبر/تشرين الأول، وهذه السفينة تابعة للسرب الثاني من أسطول المحيط الأطلسي الأمريكي.

ووفق اتفاقية مونترو يسمح لسفن الحربية التابعة لدول من خارج حوض البحر الأسود بالبقاء في المنطقة لمدة لا تزيد عن 21 يومًا.

وتراقب الفرقاطة "الأدميرال إيسن" الروسية والسفينتان الصاروخيتان " فيشني فولوتشيك" و"أوريخوفو- زويفو"، المدمرة الأمريكية "بورتر".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في 15 سبتمبر/أيلول 2019، أن سفن تابعة لأسطول البحر الأسود التابع للبحرية الروسية قررت مرافقة سفينة "يوما" العسكرية التابعة للبحرية الأمريكية بعد دخولها المياه الإقليمية للبحر الأسود.