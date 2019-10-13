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19:12 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    مقاتلات ميغ-21

    أضخم 6 معارك جوية في العالم… بينها معركة المنصورة في حرب أكتوبر

    © AP Photo / Anupam Nath
    رصد عسكري
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    الموضوع:
    حرب أكتوبر 1973 (30)
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    أصبحت الطائرات الحربية، إحدى أهم أسلحة الحروب الحديثة، التي بدأت الجيوش تعتمد عليها في تحقيق التفوق القتالي، منذ مطلع القرن الماضي.

    وظلت الجيوش الكبرى تطور قدراتها الجوية بصورة مستمرة، منذ ذلك الحين، بعدما أصبحت المعارك الجوية، على المرحلة الحاسمة في أي مواجهة عسكرية بين جيشين.

    طائرة فانتوم 4 الإسرائيلية وميغ 21 المصرية
    © Sputnik . Amr Amer
    ضربة حسمت حرب أكتوبر... مقارنة بين القوات الجوية المصرية والإسرائيلية
    وأورد موقع "نرويتش" الأمريكي قائمة تضم أضخم 10 معارك جوية في التاريخ العسكري، شاركت فيها آلاف الطائرات الحربية، مشيرا إلى أن معركة المنصورة، التي وقعت بين مصر وإسرائيل في حرب أكتوبر، كانت واحدة منها.

    1- معركة كورسيك

    تعتبر معركة كورسك، من المعارك التي حددت مسار ونتائج الحرب العالمية الثانية، ووقعت تلك المعركة في الفترة بين 5 يوليو/ تموز، حتى 23 أغسطس/ آب 1943، بين القوات الألمانية والسوفياتية قرب مدينة كورسك.

    وشاركت في تلك المعركة 2792 طائرة سوفيتية، مقابل 2000 طائرة حربية ألمانية، وفازت روسيا في تلك المعركة.

    2- معركة بريطانيا الجوية

    وقعت بين سلاح الجوي الملكي البريطاني، وسلاح الجوي الألماني، وحاول البريطانيون الدفاع عن بلادهم ضد طائرات النازية.

    وقامت ألمانيا بإرسال أكثر من 2000 طائرة حربية، ثلثيها من القاذفات لقصف بريطانيا، في 25 أغسطس عام 1940، وواجهتها 675 طائرة حربية بريطانية، وفازت بريطانيا في تلك المعركة.

    3- معركة فرنسا الجوية

    شاركت في تلك المعركة 500 طائرة حربية ألمانية، وكانت في مواجهتها أكثر من 1400 طائرة حربية تدافع عن فرنسا كانت 60 في المئة منها طائرات أمريكية وإيطالية.

    وقعت المعركة في 16 سبتمبر/ أيلول عام 1918، وانتهت بانتصار فرنسا ودول الحلفاء.

    4- عملية سهل البقاع

    معركة جوية ضخمة وقعت بين القوات الجوية السورية وسلاح الجو الإسرائيلي، وتم فيها تدمير حوالي 90 طائرة سورية من دون تدمير أي طائرة إسرائيلية، وانتصرت إسرائيل في تلك المعركة.

    5- معركة أمريكا واليابان الجوية

    كانت المعارك بين اليابان وأمريكا، وشاركت فيها 700 طائرة حربية يابانية، و1000 طائرة أمريكية، وخسرت اليابان 300 طائرة، بينما استطاع 90 في المئة من الأمريكيين العودة إلى قواعهدهم.

    6- معركة المنصورة الجوية

    وقعت في 14 أكتوبر، وكانت أكبر هجوم جوي إسرائيلي على مصر، واستمرت تلك المعركة لمدة 53 دقيقة، وكانت من أطول المعارك الجوية في التاريخ.

    طائرة فانتوم 4 الإسرائيلية وميغ 21 المصرية
    © Sputnik . Amr Amer
    طائرة فانتوم 4 الإسرائيلية وميغ 21 المصرية

    وبدأت المعركة بإطلاق إسرائيل غارة جوية تضم 120 طائرة مقاتلة من نوع "إف - 4"، فانتوم، و"إيه - 4" سكاى هوك، لتدمير قواعد الطائرات المصرية بدلتا النيل فى المنصورة، وطنطا، والصالحية.

    وفي تلك المعركة شاركت 62 طائرة مصرية "ميغ 21" في تدمير 15 طائرة وأصيب منها 3 طائرات، كما أسقط الدفاع الجوي 29 طائرة منها طائرتا هيلكوبتر.

    وخسرت إسرائيل في تلك الحرب 44 طائرة منها طائرتا هيلكوبتر، وربحت مصر تلك المعركة.

    الموضوع:
    حرب أكتوبر 1973 (30)

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    الكلمات الدلالية:
    حرب أكتوبر, إسرائيل, مصر
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