صور وفيديو..."القطار الشبح" للأغراض الخاصة وما هو خطر نظام "بارغوزين"

قبل حوالي ثلاثين عامًا، في الاتحاد السوفيتي، تم الانتهاء من برنامج اختبار لسلاح استراتيجي فريد - نظام الصواريخ القتالي للسكك الحديدية إر تي-23 أو تي تي خي "مولوديتس"، المعروف في الغرب باسم "المشرط".

هذا القطار، قادر على إسقاط ثلاثة صواريخ باليستية عابرة للقارات على عدو محتمل. وبالنظر إلى الطول الهائل لخطوط السكك الحديدية في الاتحاد السوفيتي وعدد القطارات التي تسير على طولها، كان من المستحيل العثور على قاذفة متنكرة في شكل عربة عادية بينها.

بحلول وقت انهيار الاتحاد السوفيتي، كان لديه ثلاث كتائب صاروخية - 12 قطارًا مع 36 منصة إطلاق. ومع ذلك، في عام 1993، وافقت روسيا على توقيع معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية ستارت-2، والتي تنص على التخلص من جميع صواريخ إر تي-23. في الفترة من 2003 إلى 2007 ، تم التخلص من جميع أنظمة "مولوديتس"، باستثناء اثنين، بقيت كتحف للمعارض.

وعندما كان يظن أنه لم يعد هناك حاجة لهذه القطارات، ذكرت مرة أخرى في العقد الحالي، عندما بدأت العلاقات بين روسيا والغرب في التدهور بشكل حاد. في ديسمبر/كانون الأول 2013، ظهرت معلومات في الصحف حول إحياء هذه المجمعات في روسيا على أساس تكنولوجي جديد. وفي يوليو/تموز 2017، أعلن نائب رئيس الوزراء دميتري روغوزين أن روسيا مستعدة لإنشاء مجمعات صاروخية للسكك الحديدية على أساس مشروع "بارغوزين". وقبل عدة أيام توقع خبير إحياء روسيا لهذا المشروع ردا على خروج واشنطن من معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.

قطار بمفاجآت:

المجمع الصاروخي للسكك الحديدية- هو نظام صاروخي استراتيجي متنفل على خط سكة حديد، لا يمكن تمييزه من الخارج عن القطار العادي. تم تجهيز عرباته بأجهزة صاروخية مجهزة تجهيزًا كاملاً ومواقع قيادة وأنظمة تكنولوجية وفنية ومعدات اتصالات وأفراد - ضباط صواريخ. في حالة وجود تهديد حرب نووية ، فإن المجمع يسير على السكة الحديدية ويندمج مع باقي القطارات العادية. وعندما يأتي الأمر من أعلى، يتوقف القطار ويستعد لشن هجوم. تفتح المصاريع على أسطح القطار، ويتم وضع حاويات إطلاق الصواريخ المخبأة في وضع عمودي. وبعد ذلك بعد عدة دقائق تتجه نحو العدو ثلاثة صواريخ تحمل 30 رأسا حربيا توجه نفسها بنفسها بقوة 550 كيلوطن لكل واحد منها.

© Sputnik . lexei Danichev مولوديتس

في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية، طور مكتب تصميم "يوجنويو" المجمع الصاروخي، والمصممون الرئيسيون هم الأكاديميون فلاديمير وأليكسي أوتكين. لم تكن المهمة الموكلة للأخوين سهلة: "دفع" صاروخ من منصة إطلاق بوزن إجمالي أكثر من 150 طنا في عربة قطار. في الوقت نفسه، كان من المفترض أن تكون سرعة القطار على القضبان 120 كيلومترًا في الساعة. كان من الممكن حل هذه المشكلة عن طريق إنشاء تعزيز العربات وأجهزة التفريغ الخاصة للمجمع، وإعادة توزيع جزء من الوزن على العربات المجاورة. وحصلت القطارات على الفرصة للتحرك على طول الطرق دون التعرض لخطر "كسر" الصواريخ. في نهاية المطاف، بدا "مولوديتس" وكأنه قطار عادي فيه أمتعة وركاب. وكان لديه ثمان أزواج من العجلات، وثلاثة - بأربعة. بفضل جميع الاحتياطيات اللازمة، يمكن أن يعمل المجمع في وضع مستقل لمدة تصل إلى 28 يومًا.

وأجريت اختبارات طيران لصواريخ المجمع في 1985-1987 في قاعدة بليستسك الفضائية، وتم إطلاق حوالي 32 صاروخا. كجزء من العملية التجريبية، قطعت هذه القطارات أكثر من 400 ألف كيلومتر في جميع المناطق المناخية في البلاد - من السهول إلى الصحاري. طوال هذا الوقت، ظل وجود المجمعات لغزًا للاستخبارات الغربية.

رسميا دخل "مولوديتس" في الخدمة في عام 1989. بحلول ذلك الوقت، كان قد تم نشر خمسة أفواج صاروخية - أربعة في منطقة كوستروما وواحد في بيرم.

القطار الشبح يطلق الصاروخ من جبال الأورال:

في الألفينيات تم التخلص من المجمعات هذه، وفقا للاتفاقات الدولية. قررت قيادة قوات الصواريخ الاستراتيجية التركيز على أنظمة الصواريخ الأرضية "توبول-إم" كأساس للمكون المتنقل لقوات الردع النووي. ومع ذلك، مع مرور الوقت، تبين أنه على الرغم من صعوبة تتبع أنظمة الصواريخ الأرضية، فإن تتبع مجمعات الصواريخ للسكك الحديدية أصعب، والتي قد "تضيع في الحشد". وفي عام 2012، بدأ العمل على القطار الاستراتيجي الجديد في معهد موسكو للهندسة الحرارية.

هناك القليل من المعلومات حول مجمعات السكك الحديدية الواعدة في المصادر المفتوحة، ولكن من المعروف أن قطار واحد سيحمل ستة صواريخ باليستية عابرة للقارات، على الأرجح صواريخ من ثلاث مراحل من الوقود الصلب إر إس-24 "يارس"، سيحمل صاروخا واحدا منها من ثلاثة إلى ستة رؤوس حربية بسعة حوالي 300 كيلوطن على مسافة 12 ألف كيلومتر. إنه أصغر من إر تي-23 أو تي تي خي، ولكن يزن "يارس" أقل بالنصف، مما يبسط تركيبه ونقله في عربة عادية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم استخدام قاطرة واحدة فقط للجر، مما يجعل تشغيل المجمع أسهل وأفضل تمويهًا. من المفترض أن المجمع الجديدة سيكون قادر على التحرك في جميع أنحاء البلاد، وقطع ألف كيلومتر في اليوم.

في نوفمبر/تشرين الأول، في المحطة الفضائية بليسيتسك جرت اختبارات الرمي لصاروخ مخصص للمجمع الصاروخي للسكك الحديدية بنجاح.

من المعروف أنه بارغوزين واحد سيساوي فوجا صاروخيا كاملا، وينبغي أن يشمل تقسيم الصواريخ لقوات الصواريخ الاستراتيجية خمسة أفواج صاروخية - 30 منصة إطلاق. على الأرجح، يجري العمل على المجمع في إطار برنامج التسلح الحكومي للفترة 2018-2025 ويمكن أن يبدأ المناوبة القتالية في 2020-2021.

وقال إيغور كوروتشينكو، رئيس تحرير مجلة الدفاع الوطني لـ"ناتسونالنا أوبورونا" في سياق نشر الولايات المتحدة لأسلحة جديدة عالية الدقة، بما في ذلك في أمريكا، سيصبح وجود مجمع السكك الحديدية ورقة رابحة.

وأضاف كورتشينكو: "علاوة على ذلك، حتى بعد تدمير "ثالوثنا النووي" تمامًا بضربة صاروخية واسعة النطاق، فإن الخصم المحتمل لن يكون قادرًا على حرمان قوات الصواريخ الاستراتيجية من احتمال توجيه ضربة انتقامية. تمر عدة كيلومترات من السكك الحديدية في روسيا عبر الأنفاق الصخرية، والتي يمكن استخدامها كمخابئ للقطارات وليس هناك ما يضمن أنه عندما تبدأ الانفجارات، لن يطلق قطار شبح واحد النار على المعتدي والذخيرة بأكملها من مكان ما في جبال الأورال.