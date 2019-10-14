Widgets Magazine
تسجيل
22:37 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
مباشر
    بحث
    طائرات ميغ-21

    15 معلومة عن "ميغ 21" السوفيتية... أخطر مقاتلة في حرب أكتوبر

    © Sputnik . R. Zvjageskii
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر

    دخلت مصر حرب أكتوبر بقوة جوية تتجاوز 620 طائرة حربية، كان أكثر من ثلثها الطائرة السوفيتية الأسطورية "ميغ 21"، التي يقول خبراء أنها يمكن أن تواصل القتال لقرن من الزمان بذات الكفاءة القتالية، التي عرفها العالم عن تلك الطائرة.

    كان عدد طائرات "ميغ 21"، الذي تملكه مصر في حرب أكتوبر نحو 220 طائرة حربية، حسبما تشير إحصائيات نشرها موقع "غلوبال سيكيوريتي" الأمريكي.

    فيما يلي 15 معلومة، ترصد أهم مميزات تلك الطائرة الحربية، التي تعد من أكثر المقاتلات الحربية إنتاجا في العالم، لسهولة قيادتها وتكلفتها تشغيلها المنخفضة مقارنة بالتكلفة الباهظة للطائرات الأمريكية.

    1- أكثر المقاتلات الحربية نجاحا في حقبة الحرب الباردة؛ تمتلكها أكثر من 50 دولة حول العالم، ومازالت في الخدمة حتى الآن، بحسب ما ذكرته مجلة "إيرفورسس".

    2- تم إنتاج أكثر من 11 ألف طائرة من هذا الطراز، في عهد الاتحاد السوفييتي، وفقا لموقع "ميليتري فاكتوري".

    3- بدأ إنتاج الطائرة عام 1959، ودخلت الخدمة رسميا بعدها بسنوات، وكانت حرب أكتوبر وحرب فيتنام من أشهر معاركها، حيث أظهرت نتائج فائقة في مواجهة المقاتلات الأمريكية إف 4 "فانتوم".

    4- هي مقاتلة اعتراضية، تعمل بمحرك أحادي، ومقعد واحد، يصل طولها إلى 15.76 متر، والمسافة بين طرفي الجناحين 7.15 متر، وارتفاعها من الأرض 4.1 متر.

    5- وزن الطائرة دون تسليح 5.2 طن، ويصل وزنها بالتسليح إلى 7.96 طن.

    6- السرعة القصوى للطائرة تصل إلى 2175 كم/ الساعة (2 ماخ)، أي ضعف سرعة الصوت، ويصل مداها إلى 1210 كم اعتمادا على خزانات الوقود الداخلية، ويمكن زيادته في حالة استخدام خزانات وقود خارجية، ويمكن للطائرة أن تحلق على ارتفاعات تصل إلى 17800 متر، بحسب موقع "ميليتري ماشين" الأمريكي.

    7- تعد "ميغ 21" واحدة من أكثر الطائرات الحربية انتشارا في العالم، وتعتمد عليها عشرات الجيوش لعدة أسباب أبرزها انخفاض تكلفة الطائرة، وقدرتها على العمل في ظروف صعبة، إضافة إلى أنه جرى تطوير النسخ الأخيرة منها وتجهيزها بوسائل ملاحة جوية متطورة تجعلها تنافس طائرات الجيل الثالث.

    8- مازالت الهند تمتلك أسطولا من تلك الطائرة، يصل عدده إلى 245 طائرة، بينما تمتلك مصر 53 طائرة، وسوريا 53، وتستخدمها دول أخرى مثل رومانيا وكوريا الشمالية وأزربيجان وليبيا، حتى الآن، وفقا لموقع "أرمد فورسس" الفنلندي.

    9- كان الصاروخ "إيه إيه - 2 أتول" واحدا من أشهر الصواريخ "جو - جو"، التي تستخدمها طائرات "ميغ 21" في المعارك الجوية ضد الطائرات المعادية في مدى قريب، وهو صاروخ يتم توجيهه بالأشعة تحت الحمراء، وكان مسؤولا عن إسقاط معظم الطائرات المعادية عندما تم استخدامه في حرب فيتنام من قبل قوات الشمال.

    10- تمتلك الطائرة أيضا مدفعا رشاشا عيار 30 مم، كان يتم استخدامه بفاعلية ضد الطائرات المعادية الموجودة على مسافة قريبة خلال المعارك الجوية، وبفضل هذا التسليح كانت الطائرة تمثل مصدر رعب للطائرات الأمريكية المتطورة مثل إف - 4 "فانتوم".

    11- تعد طائرة مثالية للقيام بمهام الدفاع الجوي، ويمكنها اعتراض الطائرات المهاجمة وتدميرها، لأن سرعتها الفائقة وخفة وزنها وقدرتها على المناورة تمنحها اليد العليا في أية معركة دفاعية، حتى عندما تواجه طائرات معادية بقدرات تكنولوجية عالية، مثل طائرات الجيل الثالث والرابع.

    12- لا توجد خطط لإنهاء خدمة تلك الطائرة، وهو ما يعني أنها يمكن أن تصبح أقدم مقاتلة في العالم، بحسب موقع "ميليتري ماشين".

    13- السرعة الفائقة للطائرة تمكنها من الاندفاع نحو الطائرات المعادية، والتصدى لها، ثم التراجع بسرعة فائقة للخروج من مدى نيران الطائرات المعادية، حتى لا تتعرض لهجمات مضادة.

    14- في حرب فيتنام خسرت القوات الأمريكية 103 طائرة فانتوم، مقابل 66 من ميغ-21 في المواجهات الجوية لفيتنام الشمالية، التي كانت تستخدم تلك الطائرات.

    15- في 14 أكتوبر 1973، شاركت 62 طائرة مصرية "ميغ 21" في مواجهة هجوم جوي إسرائيلي بـ120 طائرة حربية، بحسب ما ذكره موقع "نرويتش" الأمريكي.

    واستمرت المعركة الجوية بين الطائرات المصرية والإسرائيلية "معركة المنصورة" مدة 53 دقيقة، وخسرت إسرائيل في ذلك اليوم 44 طائرة.

    انظر أيضا:

    مقاتلة "ميغ-21" أفضل من "إف-22" في حرب طويلة
    في أول تجربة قتالية... "ميغ-21" تسقط طائرة أمريكية
    "ميغ-21" الروسية ضد "إف-4" فانتوم... من فاز بمعركة الموت؟
    الدخان يكشفها... كيف تغلبت "ميغ-21" على أفضل مقاتلة أمريكية
    الكلمات الدلالية:
    الحرب الجوية, ميغ 21, الجيش الإسرائيلي, الجيش المصري
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الخريف قصير ولا يمكن التنبؤ به في سيبيريا. يقدّر سكان هذه المنطقة الكبيرة هذا الموسم الذي تكون فيه الطبيعة مذهلة بشكل خاص.
    جميع ألوان الخريف في سيبيريا
    سياسي أمريكي يهنئ الأمريكيين بالطراد الروسي!
    سياسي أمريكي يهنئ الأمريكيين بالطراد الروسي!
    إنفوجرافيك - عملية نبع السلام العسكرية التركية في شمال سوريا
    خارطة عملية "نبع السلام" العسكرية التركية في سوريا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك