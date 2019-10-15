سوريا: التقاء قوات سورية وأمريكية... فيديو

شوهدت قوات سورية وأمريكية على نفس الطريق في شمال شرق سوريا.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته إحدى وكالات الأنباء أن مركبات مدرعة للجيش الأمريكي وسيارات للجيش العربي السوري تسير على الطريق الذي يربط منبج وكوباني في شمال شرق سوريا في اتجاهين معاكسين.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يوم الاثنين عن خروج غالبية القوات الأمريكية من سوريا، مؤكدا أنه لا يعارض أن يدافع الرئيس السوري بشار الأسد عن الأكراد الذين بدأت تركيا عمليتها العسكرية ضدهم.

ودخل الجيش السوري، أمس الاثنين، إلى مدينة منبج التابعة للإدارة الذاتية الكردية سابقا والتي تواجدت فيها قوات أمريكية.

وأفادت وكالات أنباء بأن الأكراد اتفقوا مع الحكومة السورية على أن تنشر قواتها على طول الحدود مع تركيا.