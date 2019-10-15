دبابة القتال الرئيسية الروسية تثبت فعاليتها في الشرق الأوسط

يذكر أن 8 دول – عدا روسيا – تشغّل أكثر من 1700 دبابة من هذا الطراز. وتملك الهند أكثر من 1000 منها. ومن مزايا هذه الدبابة التي نالت إعجاب العسكريين الهنود، مدفع عيار 125 ملم الذي يمكنه أن يستخدم الصواريخ الموجهة ذات الدقة العالية بالإضافة إلى القذائف العادية، والمدفع الرشاش من عيار 12.7 ملم الذي يمكّن قائد الدبابة من إطلاق النار على الأهداف الجوية والأرضية من داخل الدبابة مختبئا خلف دروعها.

وليس مستبعدا أن تدخل هذه الدبابات الخدمة في دول أخرى مثل مصر.

ووفق موقع الدفاع العربي، فإن مصر ستصبح أول مشغل لدبابة القتال الرئيسية الروسية المطورة من طراز "تي-90إم إس" T-90MS ، وذلك لأجل استبدال الدبابات السوفيتية القديمة التي تخرج من الخدمة حالياً من طراز "تي-55" و"تي-62".

وعن الأسباب التي تحدو مصر للحصول على دبابات "تي-90" بينما تشغّل دبابات "أبرامز" الأمريكية، قال موقع "الدفاع العربي" إن دبابة "أبرامز" كبيرة بطبيعتها، ثقيلة، يصعب نقلها، وليست جيدة للغاية بالنسبة للحروب غير المتكافئة في التضاريس الوعرة. إنها دبابة مخصصة أكثر لقتل الدبابات. أما "تي-90" فهي دبابة تصديرية شهيرة، أثبتت فعاليتها في حروب حقيقية في سوريا والعراق.