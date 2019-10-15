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15:23 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    المدفع الذاتي الحركة مالكا (يسار) ومدفع الهاون الذاتي الحركة تولبان

    لماذا تقوم روسيا بتحديث أقوى مدفعيات في العالم

    © Sputnik . Kirill Kallinikov
    رصد عسكري
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    تقوم روسيا بتحديث أقوى مدافع في العالم بعيار وحشي ومدى إطلاق بعيد، وإمكانيات قتالية جديدة، المدفعية 2إس7إم "مالكا" وكذلك 2إس4 "تيولبان".

    وأبلغ مصدر إعلامي في شركة "أورال فاغون زافود" إحدى شركات الإنتاج الحربي الكبرى الروسية، وكالة "سبوتنيك" بأن مصنع "أورال ترانس ماش"في عام 2020، سينتهي المصنع من تحديث وتطوير هاون "تولبان". وأن يمكن أن يتعامل مع الذخائر النووية.

    تحسين الدقة:

    تقف فرق "مالكا" في مواقع قتالية وترفع سبطانة المدفعية الوحشية إلى السماء. الهدف - ضرب تحصين للإرهابيين الافتراضيين على بعد 40 كيلومترا. يحصل الطاقم على الإحداثيات مباشرة من الطائرة المسيرة "أورلان-10". ويقوم الطاقم بإجراء التعديلات الأخيرة، بعد ذلك تهتز الأرض من قذائف شديدة الانفجار. ويتم تدمير الهدف.

    في نهاية شهر سبتمبر/أيلول، في منطقة آمور، استخدمت لأول مرة مدفعيات قوية بأسلحة عالية الدقة بالتنسيق مع طائرة مسيرة. كشف هذا القدرات الجديدة لهذه المدفعيات التي لم تعد جديدة. ومع ذلك، فإن وزارة الدفاع ليست على عجلة على إخراجها من الخدمة.

    بعد التحديث، الذي تقوم به "أورال ترانس ماش"، ستحصل مالكا على علب تروس جديدة وآليات توزيع ووحدات تزويد الطاقة. وسيتم تغيير معدات الاتصال الداخلي ومحطة الراديو ونظام للحماية من الأسلحة النووية وأجهزة المراقبة وأجهزة استقبال البيانات ومعالجتها.

    يقول الخبير العسكري أليكسي ليونكوف: "الهدف الرئيسي لتحديث "مالكا" و"تولبان" هو زيادة دقة إطلاق النار. في السابق، كانت هذه الأنظمة جزءًا من احتياطي القيادة العليا للاتحاد السوفيتي ويمكنها استخدام الذخائر النووية التكتيكية. الآن لم يعد هذا الأمر ضروريًا، لكن الأمر لم يعد ضروريًا. في سوريا، تعد مساهمة المدفعية في الانتصار الشامل على العصابات هائلة. نصف خسائر المسلحين تقريبًا ناتجة عن إطلاق النار من مدفعيات. لا غنى عن المدافع الثقيلة البعيدة المدى عند كسر المناطق المحصنة القوية."

    أسلحة القرن الحادي والعشرين:

    على الرغم من أنه تم تطوير قذائف برأس حربي خاص لـ"مالكا"، إلا أن المدافع ذاتية الدفع يمكنها أيضًا إطلاق الذخيرة غير النووية ذات القدرة العالية. على سبيل المثال، تستطيع المدفعية إطلاق قذيفة نشطة شديدة الانفجار إلى مسافة 50 كيلومترًا. بعبارة أخرى، فيما يتعلق بالقدرات القتالية، فإن هذه المدافع ذاتية الدفع مماثلة للعيار الرئيسي للبوارج الحربية من الحرب العالمية الثانية.

    لتدمير المخابئ وضرب المشاة، هناك ذخائر تجزئة للخرسانة، وذخائر شديدة الانفجار. وفقًا للخبراء، تنوع "مالكا" هو السبب في تحديثها. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت تجربة النزاعات المسلحة في العقود الأخيرة أن العيار الأكثر شيوعا بين المدفعيات ذاتية الدفع 152 ملم ليست فعال دائما.

    مدفع ذاتي الحركة من طراز مالكا
    Grigoriy Sisoev
    مدفع ذاتي الحركة من طراز "مالكا"

    الشيء الوحيد الذي كان مفقودًا في "مالكا" و"تولبان" هو الدقة الكافية لضرب الأهداف الصغيرة بثقة. ومع ذلك، الوسائل الحديثة لتعيين الهدف والتوجيه ستحل هذه المشكلة.

    وفقا لليونكوف، من أجل جعل "مالكا" دقيقة للغاية، يكفي لإدراجه في نظام القيادة والتحكم الآلي وقسم الاستطلاع وإطلاق النار في القوات البرية. عندها ستتمكن من تلقي إشارات الهدف من الأقمار الصناعية والطائرات المسيرة والطائرات ومجموعات الاستطلاع التابعة لقوات العمليات الخاصة العاملة وراء خطوط العدو.

    سيصبح كل من "مالكا" و"تولبان" المحدثين سلاح قناص بعيد المدى قادر على الكشف عن الأهداف المحمية بشكل جيد. إن القذائف والألغام، حتى تلك الكبيرة منها، ستكلف وزارة الدفاع أرخص بكثير من صواريخ كروز كاليبر أو، على سبيل المثال، قنابل كاب-500. بالإضافة إلى ذلك، تم تخزين العديد من هذه الذخيرة في المستودعات منذ الحرب الباردة.

    مدفع بيون ذاتي الحركة
    وزارة الدفاع الروسية
    مدفع "بيون" ذاتي الحركة

    أكثر من 40 سنة في الخدمة:

    المدفعية ذاتية الدفع 2إس7إم "مالكا" محدثة عن 2إس7 "بيون". كان الغرض الرئيسي من هذه المدافع ذاتية الدفع، التي دخلت الخدمة في عام 1975، قمع خطوط العدو الخلفية، وتدمير الأسلحة النووية المهمة بشكل خاص والمنشآت في أعماق تكتيكية على بعد 50 كم.

    تختلف "مالكا" عن "بيون" في المحرك الأكثر قوة، والذي لا يعمل فقط على وقود الديزل، ولكن أيضًا على الكيروسين والبنزين. زادت الذخيرة المحمولة من أربع إلى ثماني قذائف. زادت آلية التحميل الجديدة معدل إطلاق النار إلى قذيفتين في الدقيقة.

    الهاون "تولبان" دخل الخدمة 1972 وحتى الأن البطل في العيار بين هذه الأسلحة. تخترق الطلقة منه هيكلا خرسانيا معزز بسقف يبلغ ارتفاعه 12 متر أو سقف حظيرة طائرات محصنة. مدى الإطلاق- يصل إلى 9 كيلومترات.

    مجموعة الذخيرة ل"تولبان" رائعة: فيها ألغام شديدة الانفجار لضرب الأهداف والقوى العاملة، وألغام نشطة تفاعلية مع مدى طيران متزايد يصل إلى 20 كم، وذخيرة فريدة من نوعها "سميلتشاك" مع نظام تحديد هدف.

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    روسيا, مدفعية, سلاح روسيا
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