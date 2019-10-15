هل تسحب الولايات المتحدة صواريخها النووية من القواعد التركية؟

تحدث خبراء لوكالة "سبوتنيك" إلى أين ولماذا سيسحب الأمريكان الرؤوس الحربية النووية من قواعدهم العسكرية في تركيا.

ماذا تفعل الصواريخ النووية الأمريكية في تركيا؟

قال خبير في رابطة العلماء السياسيين العسكريين، وأستاذ مشارك في قسم العلوم السياسية وعلم الاجتماع بجامعة بليخانوف الروسية للاقتصاد أوليغ غلازونوف لـ"سبوتنيك": "إنها ظهرت على الأراضي التركية خلال الحرب الباردة. في البداية، نشرت الولايات المتحدة صواريخ نووية في تركيا ضد الاتحاد السوفيتي. وهكذا بقيت في القواعد العسكرية الأمريكية في تركيا ضمن إطار الناتو ".

هل سيسحبونها؟

يعتقد أوليغ غلازونوف أن هناك احتمال كبير لحدوث هذا. وربما سيكون المبادر في سحب الأسلحة النووية الأمريكية من الأراضي التركية ليس ترامب، بل أردوغان. "احتمال أن تسحب الولايات المتحدة صواريخها يصل إلى 80٪. قد تؤدي السياسة الأمريكية غير المتسقة عمومًا إلى مطالبة أردوغان بإزالة جميع القواعد الأمريكية. على الرغم من أن هذا غير مرجح: يريد الجانب التركي أن يكون صديقًا للولايات المتحدة أكثر من روسيا. لكن سياسة ترامب في الشرق الأوسط تدفع ببساطة تركيا إلى تعاون أوثق مع روسيا الاتحادية. في رأيي، إن أردوغان نفسه لا يعرف بالفعل كيف يتصرف بشكل صحيح مع الولايات في هذه الحالة. لذلك، أكرر، من المحتمل أن يصر أردوغان على أن يسحب الأمريكان الصواريخ والقواعد من أراضيهم ".

ومع ذلك ، فإن الخبير في المركز الروسي للدراسات الاستراتيجية ماريا ماخموتوفا تعتقد خلاف ذلك. "لا، لن يسحبوها. هذه مجرد كلمات كبيرة. من وجهة نظر استراتيجية، هذا ليس مربحًا".

إلى أين سيتم سحب الأسلحة النووية الأمريكية؟

قال رئيس مجلس إدارة الرابطة الوطنية لجمعيات ضباط الاحتياط في القوات المسلحة فلاديمير بوغاتيريف لـ"سبوتنيك" إن تصرفات حكومة ترامب لا يمكن التنبؤ بها على الإطلاق، ومن الضروري مراقبة الوضع. "بلا شك، هذا قرار الولايات المتحدة الأمريكية. آمل أنه لن يتم إجراء أي تحركات سرية بشكل خاص، وأن الصواريخ لن تنتهي في مكان ما وراء الكواليس في إحدى القواعد من هذا النوع في أوروبا. لكن سياسات القيادة الأمريكية الحالية غير متوقعة، وخيارات العمل قد تكون غير متوقعة ".

وناقش ممثلو وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الطاقة إمكانية سحب الأسلحة النووية الأمريكية من قاعدة جوية في تركيا، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".