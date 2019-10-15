ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن مسؤولين أمريكان استعرضوا بطريقة غير محسوسة، خطط لسحب نحو 50 قنبلة نووية من تركيا.

ولفتت الصحيفة الأمريكية، في تقرير لها أمس الاثنين، إلى مسؤولين من وزارتي الطاقة والخارجية، استعرضوا خطط سحب القنابل النووية الأمريكية، الموجودة في قاعدة إنجيرليك في تركيا.

وتقع قاعدة إنجرليك العسكرية في مقاطعة أضنة جنوبي تركيا، وتستخدمها القوات الجوية الأمريكية والتركية منذ فترة كبيرة.

ويأتي ذلك عقب، إطلاق تركيا لعمية عسكرية في سوريا أطلقت عليها "نبع السلام"، تقول إن الهدف منها هو إنشاء منطقة آمنة شمالي سوريا.

فيما يلي 7 معلومات عن القنابل النووية الأمريكية الموجودة في تركيا:

1- تضع أمريكا ما بين 20 إلى 80 قنبلة نووية، في قاعدة إنجيرليك الأمريكية، جنوبي تركيا، بحسب مجلة "ديفينس ون" الأمريكية.

In May, we were warned: Get those nuclear weapons out of Turkey. "Storing nuclear weapons close to trouble is a bad idea. Giving Turkey a shared finger on the nuclear trigger is rapidly losing its charm" https://t.co/lGiq3difjV — David Beard (@dabeard) October 13, 2019

2- القنابل الموجودة في تركيا هي قنابل نووية تكتيكية طراز "بي 61"، يمكن إطلاقها من الجو بواسطة المقاتلات التركية، المصنوعة في أمريكا مثل "إف 16".

3- توجد القنابل النووية في تركيا، ضمن برنامج مشاركة الأسلحة النووية، الذي بدأته أمريكا مع 5 دول من حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وتضم أيضا بليجيكا وهولندا، وألمانيا وإيطاليا.

4- يرجع تاريخ البرنامج إلى حقبة الحرب الباردة، ويقول موقع "غلوبال ريسيرش" الكندي، إن بعض القنابل النووية، مازالت موجودة في تركيا منذ ستينيات القرن الماضي.

US Has 150 Nuclear Weapons in Five NATO Countries: Turkish Parliament Report https://t.co/M1RzzqDQkC pic.twitter.com/hD0Z6Z95Hg — Global Research (@CRG_CRM) November 2, 2017

5- يقول موقع "فاس" الأمريكي، إن عدد قنابل "بي 61 إس"، الموجودة في تركيا نحو 50 قنبلة.

6- تمتلك تركيا القدرة على استخدام الأسلحة النووية، رغم أنها لا تنتج هذا السلاح، بسبب هذا البرنامج، وتكون تلك القنابل تحت الإدارة المشتركة مع واشنطن.

7- يمكن استخدام قنابل "بي 61" في المعارك المباشرة ضد القوات المعادية، وفقا للموقع الذي أوضح أن قوتها الانفجارية واحد كيلوطن (تكافئ ألف طن من مادة "تي إن تي")، بينما تصل القوة التدميرية للقنابل النووية الاستراتيجية إلى أكثر من 15 كيلوطن.