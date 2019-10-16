صحيفة: الجيش السوري ينقل دبابات تحميها "حواجب إيلييتش" إلى الرقة... فيديو

نشرت على شبكة الإنترنت صور ومقاطع فيديو تُظهر نقل دبابات للجيش العربي السوري إلى الرقة.

وشوهدت ضمنها دبابات "تي-62إم" المزودة بما يسمى بـ"حواجب إيلييتش" (نسبة إلى الزعيم السوفيتي ليونيد إيلييتش بريجنيف) التي تمثل حماية إضافية وتحصّن أبراج الدبابات ضد الإصابة بالصواريخ.

وتتميز الدبابات الجاري نقلها إلى الرقة بلونها الرملي وهو ما يدل على المكان الذي ستقاتل فيه هذه الدبابات كما قالت

صحيفة "روسيسكايا غازيتا"، مشيرة إلى أن الطرق التي تصل إلى الرقة تتيح نقل القوات إلى مختلف مناطق البلاد.

وأضافت الصحيفة أن الجيش السوري يشغّل دبابات "تي-62إم" منذ نهاية عام 2016. وتحملت هذه الدبابات مرارا الإصابة بصواريخ موجهة مضادة للدروع مثل صواريخ "تاو" الأمريكية.