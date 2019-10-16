أشهر عملياتها عام 1972... 5 معلومات عن أخطر وحدة قوات خاصة في الجيش الإسرائيلي

2- يقول الموقع، إن مهمة تلك الوحدة هي تنفيذ العمليات الخاصة والتسلل خلف خطوط العدو، ومكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن تاريخ تأسيسها يرجع إلى عام 1948.
3- قامت تلك الوحدة بالعديد من العمليات الخاصة، خلال النصف الثاني من القرن العشرين، كان أبرزها القضاء على المسؤولين عن احتجاز رهائن يهود في ألمانيا عام 1972.
4- استمرت تلك الوحدات الخاصة في ممارسة مهامها التابعة للبحرية الإسرائيلبة، حيث يشارك أفرادها في عمليات الاستخبارات البحرية وجمع المعلومات، وهم مدربون على عمليات إنقاذ الرهائن في البحار، ومكافحة الإرهاب.
5- يقول الموقع، إنه يتم مقارنة تلك الوحدة في الغالب بوحدات "ساس" البريطانية الخاصة، ووحدات "سيل" الأمريكية.
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