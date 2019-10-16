أشهر عملياتها عام 1972... 5 معلومات عن أخطر وحدة قوات خاصة في الجيش الإسرائيلي

تسعى العديد من جيوش العالم، لامتلاك وحدات قوات خاصة على أعلى درجة من التدريب والتسليح لتنفيذ مهام دقيقة ومحددة خلف خطوط العدو.

1- بحسب تصنيف نشره موقع "رانك ريد" الأمريكي، عن أقوى الوحدات الخاصة في العالم لعام 2019، فإن وحدة القوات الخاصة الإسرائيلية "شايطيت 13"، التابعة للبحرية الإسرائيلية، تحتل المرتبة رقم 3 عالميا.

2- يقول الموقع، إن مهمة تلك الوحدة هي تنفيذ العمليات الخاصة والتسلل خلف خطوط العدو، ومكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن تاريخ تأسيسها يرجع إلى عام 1948.

3- قامت تلك الوحدة بالعديد من العمليات الخاصة، خلال النصف الثاني من القرن العشرين، كان أبرزها القضاء على المسؤولين عن احتجاز رهائن يهود في ألمانيا عام 1972.

4- استمرت تلك الوحدات الخاصة في ممارسة مهامها التابعة للبحرية الإسرائيلبة، حيث يشارك أفرادها في عمليات الاستخبارات البحرية وجمع المعلومات، وهم مدربون على عمليات إنقاذ الرهائن في البحار، ومكافحة الإرهاب.

5- يقول الموقع، إنه يتم مقارنة تلك الوحدة في الغالب بوحدات "ساس" البريطانية الخاصة، ووحدات "سيل" الأمريكية.