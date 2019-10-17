الجزائر... دبابات "تي-72" تجدد الجاهزية القتالية

وتشكل دبابات "تي-90إس أ" القوة المدرعة الرئيسية للجيش الجزائري حاليًا. ويواصل الجيش الجزائري في الوقت نفسه تشغيل دبابات "تي-72". ولأن هذه الدبابات صُنعت في القرن الماضي، فإنها تحتاج إلى ترقية وتعديل حتى تواكب متطلبات العصر الحديث.

​وأفادت معلومات لصحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية بأن 3 بلدان اقترحت برنامجا لترقية دبابات "تي-72" الروسية الصنع التابعة للجيش الجزائري هي روسيا وجمهورية جنوب أفريقيا وأوكرانيا. واختارت الجزائر أفضل برنامج تقدمت به روسيا. وتضمنت ترقية دبابات "تي-72" وفقا للبرنامج الروسي تزويدها بمدفع مطور من عيار 125 ملم وجهاز التنشين "سوسنا أو" الذي يمكِّن مشغّل مدفع الدبابة من إصابة الأهداف المعادية بالقذائف والصواريخ الموجهة ونيران المدفع الرشاش بدقة عالية في أي وقت من النهار والليل.

وازدادت فرص الدبابة لتجنب التدمير في ميدان القتال إلى حد كبير بفضل منظومة التشويش الإلكتروني.

وتمت ترقية نحو 200 دبابة من طراز "تي-72" وفقا لهذا البرنامج. ويرى الخبراء العسكريون أن دبابات "تي-72" الجزائرية ستبقى في الخدمة لمدة طويلة بعد الترقية.