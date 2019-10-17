صربيا بصدد استلام أنظمة الدفاع الجوي من روسيا

أعلن السفير الصربي الجديد في موسكو، ميروسلاف لازانسكي، اليوم الخميس، أن بلغراد تأمل بتسلم أنظمة دفاع جوي من روسيا في الأشهر المقبلة.

موسكو - سبوتنيك. وقال لازانسكي، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "خاصة في مجال معدات الصواريخ المضادة للطائرات من المتوقع تسليم أنواع مختلفة من أنظمة الدفاع الجوي في الأشهر القليلة المقبلة، سيتم الإعلان رسميا عن ذلك مسبقا".

وأشار إلى أنه سيتم التخطيط قريبا لعمليات التسليم في إطار التعاون العسكري التقني بين روسيا وصربيا.

والجدير بالذكر أن الرئيس الصربي، األكسندر فوتشيتش، أعلن في كانون الأول/ديسمبر عام 2016، أن صربيا وروسيا تعملان على خطتين لمدة 3 - 5 أعوام للتعاون العسكري والتقني.