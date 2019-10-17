تدريبات عسكرية روسية بقيادة بوتين تشمل إطلاق صواريخ باليستية ومجنحة

أعلنت وزارة الدفاع الروسي عن إطلاق عدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة في إطار تدريبات "غروم-2019" (الرعد-2019) بقيادة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين".

موسكو - سبوتنيك . وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في إطار التدريبات الاستراتيجية للقيادة والأركان "غروم 2019"، في 17 تشرين الأول/أكتوبر، وتحت قيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، قامت القوات بإجراء تدريبات على وسائل الردع الاستراتيجي على الأرض وفي البحر والجو. وتم خلال التدريبات، إطلاق صواريخ باليستية ومجنحة".

وأضاف البيان: "قامت أطقم صواريخ "يارس" بإطلاق صاروخ عابر للقارات من مطار "بليسيتسك" الفضائي للتجارب على ميدان "كورا" العسكري بشبه جزيرة كامتشاتكا [أقصى شرق روسيا]، كما قامت أطقم صواريخ "إسكندر" بإطلاق صواريخ مجنحة على ميادين التدريب التابعة للمنطقتين العسكريتين الجنوبية والشرقية".

ويشار إلى أن الغواصات الروسية التابعة للأسطول الشمالي وأسطول المحيط الهادئ قامت بإطلاق أطلقت صواريخ باليستية من بحري بارنتس وأوخوتسك في الشمال وأصابت الأهداف في منطقة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا.